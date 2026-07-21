Potpredsednica Vlade i ministarka privrede Adrijana Mesarović izjavila je gostujući na Prvoj televiziji da je u Srbiji stabilan privredni ambijent u koji domaći i strani investitori ulažu i vide je kao konkurentnu, a pominjala je i nove investicije u našoj zemlji.

Razvijene industrijske zone i poslovne zone, sa razvijenim infrastrukturom, su, kako je rekla Mesarović, prednosti da se investitor odluči.

-Od 2024. godine 84 projekta su realizovana ili su u toku ili realizacija sledi u narednim nedeljama, u vrednosti od 10 milijardi dinara. Od toga je Ministarstvo privrede uzelo učešće sa 2,8 milijardi dinara. 39 projekata se odnosi za podizanje turističkih kapaciteta. Podsetiću da neki okruzi primarno žive od turizma. Kada su u pitanju poslovne zone, predsednik Vučić je pričao o industrijskim parkovima. Trudimo se da gradimo i investiramo u manje razvijene opštine. Od 35 projekata svaki je imao poseban značaj za lokalnu zajednicu. U Rtnju smo izgradili prečistač otpadnih voda, u Sijarinskoj banji smo na inicijativu predsednika Vučića uradili rekonstrukciju Rimskog kupatila. Ne zapostavljamo zdravstvo, objekte socijalne zaštite, a kroz rezultate smo pokazali koliko je ulaganje. Svaki od resora je dužan da kroz ravnomerni razvoj naše Srbije ulaže. 84 projekta je realizovano u 60 gradova i opština koji spadaju u treću i četvrtu grupu razvijenosti - rekla je Mesarović gostujući na Prvoj televiziji.

Pozicioniranje Srbije na investicionoj mapi sveta, politika Aleksandra Vučića i ugled koji je on stvorio, ekonomsku snagu, mir i stabilnost, opredeljuje investitora, kako je navela Mesarović, da investira u neku zemlju.

-Mnogo faktora mora da se ispuni. Opremanje industrijskih zona čini našu zemlju sve konkurentnijom. Predsednik je pre nekoliko dana najavio novu kinesku investiciju u Novom Bečeju, sa preko 1.000 radnih mesta. Ovo su dobre i velike vesti. Očekujem da će predsednik Republike u narednim danima potvrditi još neke investicije za našu zemlju. Uskoro očekujemo i fabriku robota u Šapcu - istakla je mesarović

Programi Ministarstva privrede se, navela je Mesarović, formiraju razgovarajući sa privrednicima i osluškujući njihove potrebe.

-Oni su toliko traženi jer su zasnovani za stvarnim potrebama. Zaista sam ponosna na sve programe. Moram istići da će nastaviti ka još snažnijom podrškom ka malim sektorima. Predsednik Vučić je najavio i program za povratnike, da se uz snažnu podršku ohrabre. Moram istaći i brojke, primera radi 2012. preduzetništvo je bilo na nivou 218.000 registrovanih preduzetnika. Danas imamo preko 383.000 registrovanih preduzetnika i taj broj stalno raste, zato što je povoljan privredni ambijent - rekla je Mesarović.

Imperativ SNS-a, predsednika stranke Vučevića i predsednika države Vučića je, prema rečima Mesarović, razgovor sa građanima.

-Mi smo narodna stranka,koja je blizu svakog građanima. To je najvredniji deo mog posla. Uskoro nas očekuje svečana dodela rešenja za program proizvodnje sira i mlečnih proizvoda. Tu je i prerada voća i povrća. To su sve programi koji su nastali kao naše osluškivanje građana. Maliciozne izjave su deo njihove kampanje. Dehumanizacija predsednika i njegove porodice je godinama unazad. Bave se kampanjom nipodaštavanja rada, što je nemoguće jer su rezultati svuda vidljivi. Morate da gledate i životni standard građana, gde smo u svetu, s kim je dobra naša država. Ljudi se uplaše pri pomisli da dođe Jovo Bakić, političar Đokić koji želi loše Srbiji, Kokanović. Ovo će biti istorijski izbori, jer ćemo se boriti za budućnost naše zemlje. volja građana od 2012. je pokazala sve. Stiže EKSPO, velike prilike, predsednik je izašao sa velikom strategijom za našu decu, penzionere. To je nešto o čemu razmišlja pravi lider - navela jke Mesarović.

Autor: S.M.