'SRBIJA JE JEDNA OD TRI EVROPSKE ZEMLJE KOJA SA KINOM IMA SPORAZUM O SLOBODNOJ TRGOVINI' Mesarović: Otvorena su nam vrata svuda u Kini, cenovno smo konkurentni OVO SU NAJVEĆI POTENCIJALI NAŠE PRIVREDE

Potpredsednica Vlade i ministarka privrede Adrijana Mesarović izjavila je gostujući na Prvoj televiziji izjavila da je Sporazum o slobodnoj trgovini sa Kinom rezultat dobrih ličnih odnosa dva predsednika kao i da su najveći potencijali Srbije automotiv industrija i nove tehnologije, ali i prerađivačke delatnosti u kojima smo cenovno konkurentni.

- Svi susreti sa našim kineskim prijateljima obezbeđuju dugoročne planove i jednu od najvećih razvojnih šansi naše zemlje. Puno rezultata i uspeha je ostvareno, ali i puno potencijala je pred nama koje ćemo iskoristiti u punom volumenu, koristeći prednosti Sporazuma o slobodnoj trgovini. Naši kineski prijatelji mogu da koriste Srbiju kao kapiju ka Evropi. To je stvar strateškog opredeljenja Sija i ličnom odnosu predsednika Vučića i Sija kada je u pitanju naša zemlja. Sporazum o slobodnoj trgovini je nešto što je platforma za naš ekonomski razvoj. Od 2016. godine desio se niz investicija u našoj zemlji. Na molbu predsednika Vučića predsednik je realizovao dve najveće investicije u našoj zemlji. Nakon toga je poduži spisak koji sa kapitalom NR Kine posluju u našoj zemlji i zapošljavaju naše građane. Provincija Hebeji ima 73 miliona stanovnika. U Kini smo dobrodošli svuda. Srbiji su otvorena vrata isključivo lično odnosu dva predsednika i očekuje nas poseta predsednika Vučića u maju Kini, a prethodiće moja poseta. Koristićemo sve benefite koje smo sa susretom guvernera provincije Hebeji - rekla je Mesarović gostujući na Prvoj televiziji.

Srbija se, kako je navela Mesarović, bori na dva fronta, sa jedne strane da dalje privlači investicije, da postane ključna karika u automotiv industriji, da bude tehnološko čvorište Evrope i sa druge strane cenovne prednosti ima kada je u pitanju plasman roba na kinesko tržište.

-Tu su dominantno prerađivačke delatnosti, gde smo konkurentni kada je u pitanju vino, rakija, džemovi, med. Primera radi prošle godine smo izvezli 361 tonu suve šljive, 6.500 kilograma meda. Imperativ predsednika Vučića u saradnji sa NR Kinom je da budemo kao država operativni nosioci proboja izvoza naše privrede na njihovo tržište. Nije lako da se privrednik sam to uradi, ali kada imate direktnu podršku vlasti NR Kine, Srbiji su otvorena sva vrata. Uvek ćemo kao Vlada RS biti fokusirani na izvoz. Izvoz direktno utiče na BDP i na otvaranje novih radnih mesta. U poseti koja sledi, od 20. aprila gde ću posetiti više provincija, mi ćemo se boriti za plasman naših vina, rakije, suve šljive, svežih jabuka. I privrednici će biti deo delegacije, na to sam posebno ponosna. Veliko tržište zahteva i velike količine proizvoda. Obim proizvodnje su sada imperativ za nas. Privrednici su zahvalni prema državi što su jedna od tri evropske zemlje koja ima zaključen Sporazum sa NR Kinom. Nemojmo zaboraviti da je Srbija treća zemlja u Evropi koja ima zaključen Sporazum o slobodnoj trgovini, posle Islanda i Švajcarske. Prva sa sveobuhvatnim strateškim planom. Prvi put se dešava da država ovako nastupa i da vrši proboj. Godine 2028. carinska stopa će biti 0 posto. Na veći broj artikala je ugašena, na ukupno 19.000 proizvoda - rekla je Mesarović.

Đokić je rušitelj Srbije

Mesarović se osvrnula i na nedavno održane lokalne izbore u Srbiji i čestitala građanima Srbije na izboru da država nastavi putem razvoja, mira i stabilnosti.

-Mir se ne podrazumeva, ona je posledica mudre politike koju vodi Aleksandar Vučić od 2012. godinama unazad predsednik poziva na dijalog, gospodin Vučević dok je bio predsednik Vlade, gospodin Macut. Nnjihov poslednji odgovor bi ocenila kao neodgovorni. Oni bi verovatno da ih Picula dovede na vlast bez izbora. Kad su u pitanju izbori, ja bih pomenula i pet opština u kojima smo pobedili i prethodne godine. Negde 15:0, ali sa poslednjim ponosom ističem pobedu koja je bila prošle nedelje. Sve što je obećano je urađeno. Građani prepoznaju tu istinu. Ponosna sam na rezultate koje je ostvarila SNS, ali ne mogu da se ne osvrnem na blokadersku listu i njihovo ponašanje, imajući u vidu da ste videli potezanje vatrenog oružja, špalir u Kuli i vređanje građana. Ja Đokića ne bih oslovila kao rektora, on je političar. On krši zakon zloupotrebljavaju funkciju rektora. On nema političku ambaciju da gradi našu zemlju, da se bori za nova radna mesta, za očuvanje mira i stabilnosti. Jedan rušitelj Srbije. Sramno je i šokirana sam da ne može tri dana da izjavi saučešće. Ali to je njihova politika - rekla je Mesarović.

Autor: D.Bošković