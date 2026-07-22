Nastavlja se etnički progon Srba sa KiM! Simić: Kurti ne bira sredstva kako bi do toga došao

Potpredsednik Srpske liste Igor Simić izjavio je danas da nelegalno rušenje srpskih objekata nadomak jezera Gazivode pokazuje da Aljbin Kurti novim metodama nastavlja plan etničkog progona Srba sa prostora Kosova i Metohije i naveo da međunarodna zajednica treba da reaguje na rušenje srpskih kuća koje se sprovodi bez bilo kakve odluke suda.

- Po oprobanom receptu se bez odluke suda i opštine, što je obavezno čak i po njihovim zakonima, ruše srpske kuće, srpski domovi, koje su ljudi mukotrpno gradili godinama, pa i decenijama, na tom prostoru - rekao je Simić.

Naveo je da zabrinutost i ogorčenje Srba na KiM izaziva pasivni odnos međunarodne zajednice koja, kako je rekao, nemo posmatra kako Srbi ostaju bez svojih kuća bez sprovođenja bilo kakvog pravnog postupka. '

- Celokupna priča o vladavini prava i poštovanju prava srpskog naroda je juče još jednom pala u vodu i pokazala ogoljeno lice režima Aljbina Kurtija, koji čini sve, svakoga dana, da Srba bude sve manje na ovim prostorima, progoneći ih, uništavajući njihovu imovinu i stvarajući takve uslove u kojima Srbi jednostavno ne mogu da opstanu na KiM - rekao je Simić za TV Pink.

Ukazao je i da se u saopštenjui UNMIK-a pozivaju strane na konstruktivno angažovanje dok su, kako kaže, ljudima srušene kuće.

- Kako da se konstruktivno angažuju, šta da rade, da nemo posmatraju kako pripadnici policije dugim cevima obezbeđuju nelegalno rušenje njihovih kuća? Ne postoji nikakva odluka za to rušenje, osim odluke te firme iz Prištine. Nema odluke opštine Zubin Potok, gradonačelnik je više puta ponovio da takva odluka ne postoji i da neće biti doneta, jer nije u interesu građana - rekao je Simić.

Naveo je i da ne postoji odluka suda i da su vlasnici kuća podneli zahtev pred sudom da se utvrdi vlasništvo nad imovinom.

- Ako znamo da su milioni objekata širom KiM bez rešenog imovinskog statusa, kako je moguće da prvo rušenje kreće iz opštine sa apsolutnom srpskom većinom u Zubinom Potoku? I kakva je to poruka svim Srbima? Da li to znači da će, ako je neko dozidao šupu, garažu ili terasu, sutra takođe biti na udaru? - upitao je Simić.

Dodao je da EU, SAD i ambasade Kvinte moraju da reaguju i dodao da je Srpska lista ukazivala na ovaj problem i da Kurti neće poštovati ni sopstvene zakone.

- Njegov cilj je progon Srba, i on ne bira sredstva da do toga dođe. Što manje Srba, njemu bolje, i spreman je da ide do kraja. Ali, s druge strane, međunarodni predstavnici su dobili mandat od najviših tela, i od Ujedinjenih nacija i Saveta bezbednosti, da štite mir i pravo svih. A mi verujemo da je i pravo Srba da normalno žive na prostoru KiM' - rekao je Simić.

Kompanija Ibar - Lepenac počela je juče sa rušenjem oko desetak vikendica u vlasništvu Srba u mestu Čečevo na obali jezera Gazivode kod Zubinog Potoka.

U subotu je istekao rok od 15 dana koji je dat vlasnicima objekata da isprazne svoje stvari, dok su vlasnici kuća u međuvremenu pokrenuli pravni postupak za zaštitu imovine. Komapnija Ibar - Lepenac iz Prištine tvrdi da su vikendice izgrađene na parcelama u vlasništvu kompanije.

Autor: S.M.