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DA PENZIONERIMA DAMO GLAVNU REČ! Ognjenović: Fokus je na najavi isplate državne pomoći, najveće pomoći u istoriji Srbije

Izvor: Pink.rs, Foto: Foto/Republički fond PIO ||

Među beogradskim opštinama u okviru kojih su organizovane tribine namenjene korisnicima penzija bila je i Rakovica. Ovaj skup je održan 22. jula, a okupljenim penzionerima, kojih je bilo oko 300, na različita pitanja, komentare, sugestije i nedoumice odgovarali su čelnici organizatora ovih susreta, Relja Ognjenović, direktor Fonda PIO, i prof. dr Andreja Savić, predsednik Saveza penzionera Srbije, kao i predsednik ove beogradske opštine, Miloš Simić.

– Važno nam je da u neposrednoj komunikaciji sa penzionerima čujemo šta su njihove zamerke, šta su njihovi predlozi – da našim penzionerima damo glavnu reč. Bitno je da nam oni kažu kako treba da rukovodimo Fondom, da oni predlože, jer ipak su oni ti koji su 40 godina rada uložili i plaćali doprinose, kako bismo mi sada mogli da im bar deo vratimo. Fokus je danas na najavi isplate državne pomoći, uz veliku podršku Ministarstva finansija i resornog Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Radimo ubrzano na izmeni zakona, i ja se nadam, kao što je i najavljeno, najkasnije do 15. septembra biće isplata ove velike pomoći, najveće pomoći u istoriji Srbije – istakao je Relja Ognjenović, napomenuvši da će i povećanje penzija biti pre kraja godine.

Foto: Foto/Republički fond PIO

Direktor RF PIO je dodao da Fond PIO, SAPENS, predstavnici lokalnih samouprava, kao i Banka Poštanska štedionica i kompanija „Dunav osiguranje”, čine jedan tim, i da samo svi zajedno, ujedinjeni, možemo da postignemo najbolje razultate.

Foto: Foto/Republički fond PIO

Predsednik SAPENS-a, prof. dr Andreja Savić, rekao je da je i današnja tribina prilika da se čuje reakcija penzionera na predstojeći državni paket mera pomoći, imajući u vidu da je značajan deo mera nastao zahvaljujući porukama i predlozima korisnika sa do sada održanih tribina. Takođe, Savić je zahvalio Fondu PIO i direktoru Ognjenoviću na odličnoj saradnji i zalaganju za penzionere.

Foto: Foto/Republički fond PIO

Zahvalnost Fondu PIO, kao i SAPENS-u, iskazao je i predsednik Gradske opštine Rakovica, Miloš Simić, na organizaciji tribine za penzionisane žitelje ove beogradske opštine i na prilici za ovakvu vrstu susreta, i istakao da će GO Rakovica uvek podržavati svoje najstarije sugrađane.

Autor: Pink.rs

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