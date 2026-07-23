Ministar Krkobabić u poseti selima Batočine: Da se ljudi pitaju

Ovo je početak, krupan korak u obnovi, u jednom velikom poslu. Broj sela je ogroman, a dugo nije ništa rađeno. Početni koraci ohrabruju. Šta nam treba – vreme, mnogo novca, dobra volja i spremnost da radimo, poručio je ministar za brigu o selu Milan Krkobabić tokom današnje radne posete Šumadijskom upravnom okrugu, opštini Batočina i njenim selima.

- Ako je lokalna zajednica sama spremna da planira, dogovara, odlučuje, a da traži da državna kasa pomogne tamo gde treba, onda možemo da imamo pravo rešenje - dodao je Krkobabić.

U neposrednom razgovoru sa žiteljima ovog kraja, ministar je čuo sa kojim izazovima se suočavaju, šta je u prethodnom periodu urađeno na poboljšanju uslova života u selima Batočine, ali i šta su prioriteti za dalji razvoj. Susretu su prisustvovali meštani svih generacija.

U pratnji dr Dejana Aranđelovića, predsednika Opštine Batočina, Krkobabić je obišao obnovljeni Dom kulture, koji je rekonstruisan i opremljen u okviru Programa obnove seoskih domova kulture, sredstvima dobijenim na javnom konkursu Ministarstva za brigu o selu.

„Dom kulture je posle dužeg perioda u kom je bio zapušten, ponovo postao mesto okupljanja i druženja svih stanovnika, i starih i mladih. Ovde se održavaju sastanci, okupljaju udruženja, radi mesna zajednica, a prostor ponovo živi punim kapacitetom. Još da rešimo problem sa vodosnabdevanjem kao jednim od najvećih problema sa kojima se meštani suočavaju i Brzan će zasigurno biti selo koje ne mora da brine za budućnost“, rekao je meštanin Nebojša Radžić.

Brzan je najveće selo u Šumadiji, sa 1.300 domaćinstava i oko 3.000 stanovnika, osmogodišnjom školom i izdvojenim odeljenjem za niže razrede. Većina žitelja se bavi ratarstvom, ali veliki broj njih radi i u fabrikama u Batočini.

Prvi čovek opštine Dejan Aranđelović je naglasio da je Ministarstvo za brigu o selu kroz svoje programe doprinelo razvoju ovog, ali i drugih sela na teritoriji opštine. Jedan od njih je Program naseljavanja napuštenih seoskih kuća, kroz koji se skućilo sedam porodica u selima Batočine. Među njima su i Stamenkovići – Julija, Miloš i njihovo dvoje dece. Život u zajednici u Batočini zamenili su za komforan dom u selu Dobrovodica.

„Ova prizemna kuća od 95 kvadrata koju smo uredili po svojoj meri, naša je prva nekretnina, a dom i nasleđe naše dece. Imamo svoj prostor, dvorište i mesto gde naša deca mogu mirno da odrastaju. Danas imamo mnogo bolje uslove za život i zahvalni smo što smo dobili priliku da rešimo stambeno pitanje, jedno od najvećih izazova za mlade koji započinju samostalan život“, rekla nam je Julija, koja kao medicinski tehničar radi u Batočini, dok je Miloš keramičar. Uz pet ari placa koji su im pripali uz kuću, dokupili su oš 15 , jer imaju planove da se bave ratarstvom.

Osim pomoći mladima da steknu krov nad glavom, opština Batočina je u prethodnom periodu bila korisnik i drugih programa Ministarstva za brigu o selu. Za obnovu Doma kulture, površine 143 kvadratna metra, izdvojeno je 2,3 miliona dinara. Sredstva su iskorišćena za molerske i farbarske radove, zamenjeni su podovi, nabavljen nov nameštaj i oprema – radni stolovi i stolice za konferencijsku salu, kao i ostali detelji koji su učinili da ovo zdanje ponovo zasija. Pre dve godine, Batočina je dobila minibus za prevoz seoskog stanovništva, a kroz Program podrške zadrugarstvu, podržan je i rad jedne zadruge. Prethodnih godina, na teritoriji opštine zahvljaujući još jednom programu ovog ministarstva, realizovana je manifestacija „Miholjski susreti sela“. Do sada su održani u Milatovcu i Dobrovodici, dok će ove godine već 1. avgusta domaćin biti Brzan.

