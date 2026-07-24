Opozicija i blokaderi uzbunjuju narod! Održana prezentacija-Novo rešenje za Borsku ulicu u interesu ljudi koji tamo žive

U Nišu je održana javna rasprava o novom planskom rešenju za Borsku ulicu, tokom koje su predstavljeni predlozi za unapređenje saobraćajne povezanosti ovog dela grada u okviru projekta modernizacije železničke infrastrukture.







Pored obraćanja nekoliko meštana, primetan je bio teatralni nastup nekoliko opozicionih odbornika po čemu je čitava prezentacija dobila političku konotaciju.

Posebna pažnja bila je usmerena na potrebe stanovnika Borske ulice i okolnih naselja, kako bi se pronašlo rešenje koje će omogućiti nesmetano kretanje građana i očuvati funkcionalnu vezu sa ostatkom grada.

Predloženim planskim rešenjem predviđeno je da se obezbedi adekvatno saobraćajno povezivanje ovog područja, uz uvažavanje potreba ljudi koji svakodnevno koriste Borsku ulicu.

Predstavnici grada i stručne službe istakli su da je cilj da se kroz nova planska rešenja pronađe najbolje moguće rešenje za građane Borske ulice i okolnih naselja, uz istovremenu realizaciju projekta modernizacije železničke infrastrukture.

Poseban akcenat stavljen je na očuvanje dobre povezanosti ovog dela grada sa ostalim naseljima i nesmetano funkcionisanje svakodnevnog života građana.

Građani su tokom javne rasprave imali priliku da iznesu svoje predloge, sugestije i primedbe, a cilj je da konačno rešenje bude usklađeno sa potrebama stanovnika i dugoročnim razvojem Niša.

Izgradnja moderne železničke infrastrukture predstavlja važan korak u unapređenju saobraćajnog sistema grada, a kroz planska rešenja za Borsku ulicu nastoji se da se istovremeno obezbedi razvoj projekta i kvalitetna povezanost građana sa ostatkom Niša.

Pored obraćanja nekoliko meštana, primetan je bio teatralni nastup nekoliko opozicionih odbornika po čemu je čitava prezentacija dobila političku konotaciju.

Posebna pažnja bila je usmerena na potrebe stanovnika Borske ulice i okolnih naselja, kako bi se pronašlo rešenje koje će omogućiti nesmetano kretanje građana i očuvati funkcionalnu vezu sa ostatkom grada.

Predloženim planskim rešenjem predviđeno je da se obezbedi adekvatno saobraćajno povezivanje ovog područja, uz uvažavanje potreba ljudi koji svakodnevno koriste Borsku ulicu.

Predstavnici grada i stručne službe istakli su da je cilj da se kroz nova planska rešenja pronađe najbolje moguće rešenje za građane Borske ulice i okolnih naselja, uz istovremenu realizaciju projekta modernizacije železničke infrastrukture.

Poseban akcenat stavljen je na očuvanje dobre povezanosti ovog dela grada sa ostalim naseljima i nesmetano funkcionisanje svakodnevnog života građana.

Građani su tokom javne rasprave imali priliku da iznesu svoje predloge, sugestije i primedbe, a cilj je da konačno rešenje bude usklađeno sa potrebama stanovnika i dugoročnim razvojem Niša.

Izgradnja moderne železničke infrastrukture predstavlja važan korak u unapređenju saobraćajnog sistema grada, a kroz planska rešenja za Borsku ulicu nastoji se da se istovremeno obezbedi razvoj projekta i kvalitetna povezanost građana sa ostatkom Niša.