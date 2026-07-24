AKTUELNO

Politika

Ana Brnabić razgovarala sa delegacijom NEDISY: Kipar podržao teritorijalni integritet Srbije i evropski put

Izvor: Pink.rs, Foto: Foto/SNS ||

Potpredsednik i internacionalni sekretar Srpske napredne stranke, Ana Brnabić, primila je delegaciju omladine Demokratskog zbora (NEDISY), najveće kiparske političke stranke i sestrinske organizacije Srpske napredne stranke u okviru Evropske narodne partije (EPP), koju predvodi predsednik NEDISY i poslanik u kiparskom parlamentu, Demos Georgiadis.

Foto: Foto/SNS

U otvorenom i prijateljskom razgovoru, kiparska delegacija istakla je apsolutnu podršku suverenitetu i teritorijalnom integritetu Republike Srbije, naglasivši važnost poštovanja međunarodnog prava, opštih principa i Povelje UN.

Foto: Foto/SNS

Takođe, izražena je i puna podrška procesu evropskih integracija Srbije, kao putu ka daljem razvoju zemlje, a pohvaljeni su i svi dosadašnji ekonomski rezultati.

Foto: Foto/SNS

Sagovornici su naglasili važnost održavanja redovnih kontakata i razmene stavova o temama od zajedničkog interesa. U tom smislu, predložene su češće razmene stranačkih delegacija, a Srpska napredna stranka je prihvatila poziv da u narednom periodu poseti Kipar.

Foto: Foto/SNS

Poseta sestrinske delegacije NEDISY predstavlja potvrdu dobrih odnosa i važan korak u daljem unapređenju međustranačke saradnje na svim nivoima, sa posebnim akcentom na saradnju mladih u okviru omladine Evropske narodne partije (YEPP).

Autor: S.M.

#Ana Brnabić

#Kipar

#Podrška

#Srbija

#delagacija

POVEZANE VESTI

Politika

ANA BRNABIĆ U KULI I SOMBORU: Razgovarala sa članovima SNS o lokalnim i parlamentarnim izborima

Politika

ANA BRNABIĆ O PREDSTOJEĆIM IZBORIMA: Moramo se još jače i snažnije boriti protiv blokaderskog nasilja i ideologije mržnje koju promovišu

Politika

'Za N1, blokaderima je sve dozvoljeno' Brnabić se oglasila povodom napada na aktiviste SNS u Boru

Politika

VUČEVIĆ SE SASTAO SA POPOVIĆEM: Svaki udar na predsednika Vučića krije želju da se sruši naša država

Politika

ANA BRNABIĆ ODUŠEVLJENA MLADIM NADAMA SNS: Uverena sam da će oni biti nosioci razvoja naše Srbije! (VIDEO)

Politika

Brnabić sa delegacijom Nacionalnog komiteta Kine