Tarife za Srbiju su sada nula odsto! Vučić potvrdio dobre vesti, pa objasnio šta ukidanje američkih carina znači za građane

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić govori o rezultatima pregovora sa Sjedninjenim Američkim Državama vezano za carine od 35 odsto. On je gost dnevnika na Radio-televiziji Srbije.

- Imali smo carine na čelik, aluminijum, putnička vozila, bakar, što su strateški proizvodi i što su amerikanci uvej radili, a onda su dodate tarife kao odgovor zemljama koje su imale spoljnotrgovinski suficit prema SAD. Ljudi treba da znaju da je to nama nanelo probleme, posebno kod dela stranih i domaćih kompanija - naveo je Vučić za Javni servis.

Od noćas po našem vremenu tarife za Srbiju su 0%. U budućem periodu biće 10 i 12, ali za sada će biti 0 odsto. To nama daje ogromnu šansu

Kako je naveo vođene su četiri istrage:

- Prva je oko prinudnog rada. Tu smo dugo stajajali i EU je stavljena na listu od 10 odsto tarifa. Drugi razlog su bile nepovolje trgovinske prakse. Srbija skinuta sa liste. Tri, farmaceutska industrija i visoke cene lekova. I četiri, nepovoljne prakse u digitalnim taksama i porezima - naveo je Vučić.

Mi razgovaramo sa Amerikancima, zahvalan sam i predsedniku Trampu i zbog toga što je obraćao pažnju na jednu malu Srbiju i povremeno prenosio delove mojih intervjua. Drago mi je zbog dostojanstva našeg naroda i naše zemlje. Mi smo svoj posao uradili ali hvala našim američkim partnerima na poverenju. Nemoguće je da ostane na 0% tarife. Verujem da u narednih 6 meseci može ostati na ovom nivou

- Ovo otvara mnoge druge perspektive, mnogo toga je dobro. Švajcarska, Izrael i druge zemlje imaju 12 odsto. Mi smo se noćas radovali jer smo mislili da ćemo biti skinuti na 10, 12 odsto.

Govoreći o energetskoj situaciji, predsednik je naveo da po prvi put sa optimizmom očekujemo kraj razgovor u tom trouglu Rusi, Mađari, Srbi.

- Mislim da smo blizu konačnog rešenja po tom pitanju. To Srbiji daje veliku snagu i po pitanju fiskalne stabilnosti, kreditnog rejtinga i svih drugih stvari. To bi bila ogromna snaga za Srbiju i verujem da to možemo u narednih mesec dana da završimo - istakao je on.

Hrvatska je ozbiljna zemlja, to govorim bez imalo ironije. Nama Dunav nikada nije bio na nižem vodostaju, teško barže prolaze. Mnogo problema imamo sa gorivom, a ne smemo da dozvolimo ni na malim pumpama da gorivo nestaje. Ne mogu ja da vam garantujem jer ovo što se zbiva u svetu nije normalno.

O novim merama za građane

- Od 1. avgusta idemo sa nižom cenom lekova. Znamo šta smo učinili po tom pitanju da bi se do toga došla. Imamo uobičajenu podelu penzija od 2. do 10., a 14. septembra idemo sa isplatom svega onoga o čemu smo govorili. Pa isplata za one koji su pod boračkom zaštitom, socijalnom.

Autor: S.M.