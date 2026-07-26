SRPSKO SELO SE OVAKO ČUVA! Mališani se šetaju novim asfaltom kroz svoj Ilijak – dokaz da država gradi sigurniju budućnost za svu našu decu (FOTO)

Dokaz da politika ravnomernog razvoja i brige o svakom čoveku daju konkretne rezultate na terenu stiže iz Mrčajevaca. Novi kilometri modernog asfalta u zaseoku Ilijak doneli su meštanima veću bezbednost, lakšu svakodnevicu i, ono što je najvažnije, razlog više da mlade porodice ostanu i grade svoju budućnost na dedovskim ognjištima.

Da država na čelu sa predsednikom Aleksandrom Vučićem jednako misli na svaki pedalj svoje teritorije – od velikih gradskih centara do najudaljenijih seoskih zaseoka – potvrđuje i ovaj projekat. Put dug kilometar i po, koji vodi ka čuvenom Spomeniku pesnika, meštani su, kako sami kažu, čekali decenijama. Danas je ta višedecenijska želja postala realnost.

Prvi prolazak novim asfaltom izmamio je osmehe na licima meštana, ali i dobro poznati srpski duh i poneku šalu.

- Fenomenalno! Može da se vozi i jedan na sat, a može i osamdeset pet. Kupio sam nove cipele i nije mi žao da idem uzbrdo, niti da igore - kažu za RINU meštani Mrčajevaca vidno raspoloženi zbog novog asfalta.

Svako dete i svaki čovek su podjednako važni

Ono što posebno raduje jeste činjenica da u ovom delu Mrčajevaca odrasta veliki broj dece. Zato ovaj put za lokalno stanovništvo ne predstavlja samo traku asfalta, već temelj stabilnije i sigurnije budućnosti. Ulaganjem u infrastrukturu na selu, šalje se jasna poruka – svako dete u Srbiji zaslužuje jednako dobre uslove za odrastanje, bez obzira na to gde živi.

- Za svakodnevni život nam mnogo znači, zbog dece, omladine, starijih koji idu kod lekara, odlaska na posao i poljoprivrede. Ovaj put smo zaista dugo čekali - iskreni su meštani.

Saradnja lokalne samouprave i države na delu

Primer Mrčajevaca pokazuje koliko je delotvorna politika decentralizacije i usmeravanja državnih sredstava direktno u potrebe običnog čoveka. Radovi na ovoj deonici uspešno se privode kraju, a iz lokalne samouprave poručuju da je ovo samo jedna u nizu investicija koje imaju za cilj da podignu kvalitet života u seoskim sredinama na najviši nivo.

- Investicija je vredna 22 miliona dinara, realizuje se uz podršku Vlade Srbije i Puteva Srbije, a naredne godine nastavljamo ulaganja u ovaj kraj Mrčajevaca - rekao je Miloš Stevanić, pomoćnik gradonačelnika Čačka.

Ka Pesničkom kamenu danas vodi novi, siguran put, a sa njim je stigla i nova nada da će život u jednom od najopevanijih srpskih sela biti još bezbedniji, lakši i bogatiji za sve generacije koje dolaze.

Autor: Pink.rs