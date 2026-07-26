Linta: U Banskom Grabovcu 1941. jedan od najstrašnijih masakra nad srpskim narodom

Predsednik Saveza Srba iz regiona Miodrag Linta izjavio je danas da se 24, 25. i 26. jula 1941. godine u mestu Banski Grabovac nedaleko od Petrinje dogodio jedan od najvećih i najstrašnijih masakra nad srpskim narodom na Baniji tokom Drugog svetskog rata, kada je tokom tri dana, prema dostupnoj dokumentaciji, ubijeno više od 1.200 nevinih srpskih civila.

"Pre 85 godina ustaški režim je počinio zločin genocida u Banskom Grabovcu. Tokom 24, 25. i 26. jula 1941. godine u mestu Banski Grabovac nedaleko od Petrinje desio se jedan od najvećih i najstrašnijih masakra nad srpskim narodom na Baniji tokom Drugog svjetskog rata. Prema dostupnoj dokumentaciji preko 1.200 nevinih srpskih civila je ubijeno tokom tri dana. Radi se jednom od mnogih potvrda da je strateški cilj genocidne NDH bio potpuno istrebljenje Srba na području današnje Hrvatske, BiH i Srema do Zemuna", naveo je Linta u saopštenju.

Vojne formacije NDH, kako navodi, blokirale su Banski Grabovac i okolna srpska sela (Dodoši, Mali i Veliki Gradac, Luščani, Ravno Rašće, Vlahović), uz aktivnu podršku komšija Hrvata.

"Hrvatski civili iz okolnih hrvatskih i mešovitih sela - kao što su Hrastovica, Taborište, Mošćenica, Prekopa, Jukinac, Kihalac i Gora - masovno su učestvovali u pripremi i realizaciji ovog zločina. Sa crveno-belim trakama na rukavima i puškama u rukama, oni su predvodili ustaške jedinice i pokazivali srpske kuće, čuvali straže i postavljali zasede duž puteva i šuma kako niko ne bi pobegao, sprovodili povezane srpske seljake na stratišta i vršili pljačke i paljenja srpskih imanja", rekao je Linta.

Komunistički režim je, dodaje, zbog politike lažnog pomirenja falsifikovao karakter stradanja srpskog naroda.

"Na spomenicima i u udžbenicima žrtve Banskog Grabovca su se nazivale žrtve fašističkog terora ili pali antifašisti dok su ustaški dželati i monstrumi nazivani opštim pojmom fašisti. U pitanju je najbezočnija laž i najdublje vređanje srpskih mučenika. Nevini seljaci, žene i deca iz Grabovca i okolnih sela nisu ubijeni zato što su bili antifašisti već isključivo zato što su bili pravoslavni Srbi", naveo je Linta.

Kaže da u Hrvatskoj ne postoji spremnost za suočavanje sa svojom prošlošću, odnosno da hrvatski narod prizna da je u NDH počinjen genocid nad srpskim narodom, da se pokaje i da traži oproštaj od žrtava i njihovih potomaka.

"Srbija treba da usvoji Rezoluciju o genocidu nad Srbima, Jevrejima i Romima, osnuje Memorijalni centar genocida nad Srbima u NDH i odredi Dan sjećanja na srpske žrtve genocida a zatim pokrene borbu za međunarodno priznanje genocida nad Srbima u NDH", zaključio je Linta.

Autor: M.R.