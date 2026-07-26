Bogatić čeka predsednika! Hiljade ljudi sa trobojkama dočekuju Vučića: Pogledajte snimak! (VIDEO)

Uoči dolaska predsednika Srbije Aleksandra Vučića u selo Bogatić, na ulicama ove mačvanske opštine već je počelo masovno okupljanje hiljada građana koji sa ponosom i osmehom žele da dočekaju svog predsednika i čuju snažne poruke koje donosi.
Bogatić bukvalno grmi od pozitivne energije, pesme i narodnog jedinstva - zastave Srbije vijore se na svakom koraku, a meštani i domaćini iz svih okolnih sela pristižu u reka ljudi.
Posebno upečatljiva i veličanstvena slika stiže od mačvanskih poljoprivrednika i domaćina. Veliki broj meštana odlučio je da na skup dođe upravo na svojim traktorima, sa visoko podignutim srpskim trobojkama, kako bi na autentičan način pružili podršku politici koja ulaže u srpsko selo, poljoprivredu i infrastrukturu.
Ulice su preplavljene nasmejanim ljudima svih generacija, od najmlađih do najstarijih domaćina.
Bogatić je obojen u boje srpske zastave, dok građani u sjajnom raspoloženju iščekuju obraćanje predsednika.
Ovo veličanstveno okupljanje još jednom je jasno pokazulo snagu većinske, radne i poštene Srbije, dok pojedinci pokušavaju da unose nemir, vredni domaćini Mačve pokazuju kako se voli, poštuje i dočekuje predsednik Vučić koji se bori za svaki pedalj naše otadžbine.
Autor: D.B.