'DRŽAVA SE PRE VUČIĆA NALAZILA U RASULU' Jeremić za Pink: Pretnje na račun predsednika Srbije i njegove porodice su za najveću osudu (VIDEO)

Predrag Jeremić, urednik Informative na portalu Pink.rs, govoreći o intervjuu predsednika Srbije Aleksandra Vučića kaže da je to bio dobar i sveobuhvatan intervju i ističe da je to čovek koji je uradio mnogo za našu otadžbinu.

Jeremić je rekao da mu nije jasno kakve su to priče o zatvoru kada je Vučić čovek koji je radio za Srbiju, koji je preporodio Srbiju.

- Takav čovek da se nalazi na listi za odstrel jednog određenog broja ljudi je zabrinjavajuće za nas kao društvo. Njemu hvala na svemu što je uradio za nas. Sigurno će mu uvek otadžbina biti zahvalna. Prosto, mi smo se nalazili u jednom rasulu, a ovih 13, 14 godina Srbija je doživela preporod u svim mogućim segmentima - kazao je Jeremić za Novo jutro TV Pink.

Kako je naveo, svi segmenti društva su za vreme ove vlasti doživeli preporod.

- Ovo što se događa, pretnje na račun predsednika Srbije i njegove porodice su za najveću osudu - istakao je Jeremić.

Govoreći o tome da blokaderi ne bi priznali poraz na izborima Jeremić kaže da se upravo zbog toga i radi sve ovo.

- Nikada upit nije bio, i kada su bili lošiji rezultati, Aleksandar Vučić je izlazio i priznavao izbore. Izbori su jedan temelj demokratije. Mi sada dolazimo u paradoks da sve ono što se dešava poslednjih dana jednostavno pokušaj održavanja nekih tenzija za posle izbora. Oni neće prihvatiti rezultate i samo ako bude ta neka masa, da se malo prave neredi u državi, da se malo ruši Beograd, da se nešto zapali da se pošalje takva slika u svet - kazao je Jeremić.

On je ocenio da se unapred pravi priča za neku krađu izbora.

Prof. dr Stevica Deđanski, analitičar, kaže da kada bismo nabrajali sve stvari koje su kažnjive, a uradili su ih blokaderi, mi bismo izgubili mnogo vremena na to i verovatno ne bismo sve nabrojali, jer ih je previše.

- Ono što je juče rekao i predsednik Vučić, kada oni nisu nijednom našli za shodno da kažu da nije normalno da nekog vređaš, pretiš... To je neverovatno. Slabići i rulja kada se pojavi jedan čovek, oni pobegnu - kazao je Deđanski.

Kako je rekao, većina ljudi u Srbiji, voleli vlast ili ne, ne žele nasilje.

- Nisu ludaci koji žele da biju nekoga, to je ostala grupa kretena i predstavnici njih su na studentskoj listi. Jedna od njih je Jasmina Paunović koja poziva na zatvaranje granica, rasizam... Sreća njih nema puno, a na nama je da ih neutrališemo - ocenio je Deđanski.

Autor: Pink.rs