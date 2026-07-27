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VUČIĆ SE OGLASIO POVODOM PRETNJI SMRĆU: Siguran sam da je ovo što je izgovorio plod manipulacije onih koji su hteli da nam podele Srbiju, pokušaću da mu pomognem (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Instagram.com/buducnostsrbijeav ||

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić oglasio se povodom jezivih pretnji smrću koje su mu upućene.

Predsednik Vučić je u oglašavanju tim povodom na Instagramu prvo prikazao monstruozni video-snimak u kojem mu muškarac upućuje jezive pretnje smrću.

- Saša Stojanović koji živi u Beloševcu kod Kragujevca, siguran sam nije ovoliko loš i nije ovakav zločinac kakvim je sebe želeo da predstavi. Siguran sam jer ovo što je izgovorio je plod manipulacije onih koju su hteli da nam podele Srbiju, onih koji su nam delili porodice, onih koji su preko svojih mejnstrim medija i društvenih mreža ogromnim novcem spolja, želeli da razore našu voljenu otadžbinu - rekao je predsednik Vučić i dodao:

On je samo jedan od ljudi koji je podlegao njihovim lažima i neistinama. Ja nisam tužilac ni sudija, i ma koliko ovo bilo odvratno za slušati, pokušaću procesno-pravno da mu pomognem. Mogu, ne zato što sam predsednik, već zato što sam bio meta ovako gnusne pretnje. Reći ću, i to mu svakako pomaže u postupku, da se ne osećam ugroženim.

- Ne osećam se ugroženim, jer sam siguran da se u njemu krije, na kraju krajeva dobar domaćin i Šumadinac, kojeg je neko zaveo strašnim lažima i jezivim neistinama. Radujem se tome što će za pola godine ili godinu, ne da kaže 'izvinite predsedniče' već 'izvini Aleksandre' i što će da se raduje novoj obilaznici oko Kragujevca i tome što je Stelantis u Kragujevcu možda najupsešnija fabrika Stelantisa u svetu. Uspeli smo to da uradio uprkos ogromnoj skepsi - zaključio je Vučić.

- Na kraju, pobedićemo i ujedinićemo Srbiju! - napisao je Vučić uz objavu.

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Autor: Pink.rs

#Aleksandar Vučić

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#Srbija

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