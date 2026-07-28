Vučić oprostio muškarcu koji mu je pretio ubistvom: Zaveden je strašnim lažima, pokušaću da mu pomognem

Policija je u nedelju privela Sašu Stevanovića iz Kragujevca koji je predsedniku Srbije pretio da će mu odseći glavu.

Blokaderske pretnje predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću su svakog dana sve jezivije, a koliko je situacija ozbiljna, najbolje pokazuje podatak da je po nalogu Posebnog odeljenja za visokotehnološki kriminal u nedelju uhapšen Saša Stevanović (55) iz Kragujevca, koji je osumnjičen da je preko društvenih mreža pretio smrću Vučiću. Prvi čovek Srbije je odmah uzvratio porukom da ga nikakve pretnje ne plaše.

Vučić je istakao da je, bez obzira na jezive pretnje, spreman da Stevanoviću pruži ruku pomirenja.

Saša Stevanović, koji živi u Beloševcu kod Kragujevca, siguran sam, nije toliko loš i nije takav zločinac kakvim je sebe želeo da predstavi. Siguran sam jer ovo što je on izgovorio je plod manipulacije onih koju su hteli da nam podele Srbiju, onih koji su nam delili porodice, onih koji su preko svojih mejnstrim medija i društvenih mreža ogromnim novcem spolja želeli da razore našu voljenu otadžbinu - rekao je predsednik.

On je dodao da se ne oseća ugroženim.

On je samo jedan od ljudi koji je podlegao njihovim lažima i neistinama. Ja nisam tužilac ni sudija, i ma koliko ovo bilo odvratno da se sluša, pokušaću procesno-pravno da mu pomognem. Mogu ne zato što sam predsednik, već zato što sam bio meta ovako gnusne pretnje. Reći ću, i to mu svakako pomaže u postupku, da se ne osećam ugroženim - poručio je Vučić i naglasio:

Ne osećam se ugroženim zato što sam siguran da se u njemu krije, na kraju krajeva, dobar domaćin i Šumadinac kog je neko zaveo strašnim lažima i jezivim neistinama. Radujem se tome što će za pola godine ili godinu ne da kaže 'izvinite, predsedniče', već 'izvini, Aleksandre', i što će da se raduje novoj obilaznici oko Kragujevca i tome što je „Stelantis“ u Kragujevcu možda najuspešnija fabrika „Stelantisa“ u svetu. Uspeli smo to da uradimo uprkos ogromnoj skepsi, što smo izgradili tržnicu, gradimo puteve, što uskoro gradimo klinički centar - rekao je Vučić, dodavši da je spreman da mu oprosti i da mu pruži ruku.

Inače, Stevanović je preko društvenih mreža predsedniku Vučiću zapretio odsecanjem glave tako što se snimao kamerom i mlatio velikim nožem. Određeno mu je policijsko zadržavanje od 48 sati nakon čega će biti saslušan u tužilaštvu.

Pomahnitali blokader je u svom sumanutom video-snimku pokazivao šta će uraditi Vučiću, a istovremeno je ubistvom zapretio i uredniku „Informera“ Draganu J. Vučićeviću.

Kao da ove stravične pretnje nisu dovoljne, ceo slučaj je dobio i dodatni zaplet kada je sudija Ksenija Marić odbila predlog Posebnog odeljenja za visokotehnološki kriminal Višeg javnog tužilaštva u Beogradu da izda naredbu za pretres stana uhapšenog zbog pretnji smrću predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću.

Marićeva je odbila predlog Posebnog odeljenja za visokotehnološki kriminal Višeg javnog tužilaštva u Beogradu iako su joj uz predlog podneti svi relevantni dokazi i video-snimak na kojem ovaj stariji muškarac preko Fejsbuka preti predsedniku Vučiću odsecanjem glave i mlati velikim nožem.

Ksenija Marić se baškari na Havajima

Dok nasilnici šetaju slobodno bez određenog pritvora, sudija Ksenija Marić i njen partner Bruno Vekarić hvale se luksuznim putovanjem na egzotična ostrva.

Javnost je ogorčena najnovijim postupcima sudije Ksenije Marić, koja je postala glavna blokaderka pravde u slučajevima napada na službena lica. Marićeva sistematski odbija da odredi pritvor uhapšenima za brutalne napade na policiju, puštajući ih na slobodu odmah nakon privođenja.

Dok građani i policajci strahuju za bezbednost, sudija demonstrira kako se „lepo zarađuje u Srbiji”. Pre samo desetak dana Marićeva je sa svojim dečkom Brunom Vekarićem otputovala na Havaje gde su obišli dva ekskluzivna ostrva.

Autor: D.S.