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POGLEDAJTE KAKO JE UHAPŠEN MUŠKARAC KOJI JE VUČIĆU PRETIO SMRĆU: Vitlao nožem i izgovarao monstruozne stvari - Policija HITNO reagovala (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: MUP Srbije, tv pink printscreen ||

Muškarac iz Kragujevca uhapšen je zbog sumnje da je na društvenoj mreži Facebook objavio pretnje smrću predsedniku Republike. Protiv njega je podneta krivična prijava za ugrožavanje sigurnosti.

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalistčke policije, Uprave za tehniku, Službe za borbu protiv visokotehnološkog kriminala, u saradnji sa Posebnim odeljenjem za visokotehnološki kriminal Višeg javnog tužilaštva u Beogradu i policijskim službenicima Policijske uprave u Kragujevcu, uhapsili su S. S. (1971) iz okoline Kragujevca, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo ugrožavanje sigurnosti.

Sumnja se da je osumnjičeni sa profila na društvenoj mreži „Facebook“ objavio video-snimak u kojem je, uz pokazivanje noža, uputio direktne pretnje smrću predsedniku Republike Srbije Aleksandru Vučiću i glavnom i odgovornom uredniku lista „Informer“ Draganu J. Vučićeviću.

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Policija je brzom identifikacijom osumnjičenog, preduzimanjem operativnih mera i radnji locirala i uhapsila osumnjičenog, dok je u toku dalje preduzimanje mera i radnji u skladu sa zakonom.

Video: MUP Srbije

Osumnjičenom S.S. je određeno zadržavanje do 48 časova nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.

Autor: Iva Besarabić

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