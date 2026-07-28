Hteo Vučiću da odseče glavu, a ima sliku sa predstavnicima opozicije: Svi ih dobro poznajemo (FOTO)

Saša Stevanović iz Kragujevca, koji je uhapšen zbog sumnje da je preko društvenih mreža uputio pretnje smrću predsedniku Aleksandru Vučiću, na svom profilu objavljivao je fotografije sa Boškom Obradovićem i Milošem Parandilovićem.

Muškarac iz Kragujevca Saša Stevanović, koji je uhapšen zbog sumnje da je preko društvenih mreža uputio pretnje smrću predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću, na svom profilu objavljivao je fotografije koje ukazuju na njegovo poznanstvo sa liderom pokreta Dveri Boškom Obradovićem i predsednikom Novog lica Srbije Milošem Parandilovićem.

Upravo ta fotografija pojavila se na društvenim mrežama nakon njegovog hapšenja i privukla pažnju javnosti.

Fotografija sa Obradovićem i Parandilovićem

Na fotografiji objavljenoj na Stevanovićevom profilu vidi se kako pozira zajedno sa Boškom Obradovićem i Milošem Parandilovićem.

Stevanović je uhapšen po nalogu Posebnog odeljenja za visokotehnološki kriminal Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, nakon što je, prema sumnjama istražnih organa, preko društvenih mreža uputio ozbiljne pretnje predsedniku Srbije.

Snimio jezivu poruku

Kako je ranije saopšteno, Stevanović je objavio video-snimak u kojem je izgovorio pretnje predsedniku Aleksandru Vučiću, gestikulirajući rukom kao da odseca glavu, a potom je u drugoj prostoriji uzeo veliki nož i nastavio sa pretećim porukama.

Autor: Pink.rs