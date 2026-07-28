'UNIŠTILI STE SRBIJU, A PRIČATE O MORALU' Ministarka Mesarović nabrojala Aleksiću firme koje su propale u privatizaciji: Otišli su Mitrosrem, Bačka, Jabuka, Graničar...

Potpredsednica Vlade i ministarka privrede Adrijana Mesarović obratila se danas na vanrednoj sednici Narodne skupštine i odgovorila na sramotne izjave Miroslava Aleksića.

- Što vas bole šatori, je l' vas boli to što vidite koliko ljudi dolazi i koliko Aleksandar Vučić dobija podršku već 14 godina? Vidim da ste zabrinuti za poljoprivredu, i to je opravdano. U vaše vreme je 550.000 ljudi ostalo bez posla, ljudi su za vaše vreme imali egzistencijalne probleme. Privatizovali ste 2.286 najvećih giganata u Srbiji - istakla je ministarka.

Ona je naglasila da je 44 poljoprivredna giganta koji su raskinuti u njihovo vreme i navela neke od njih.

- Mitro Srem, AD Bačka, AD Ribarsko gazdinstvo, "7. juli", AD Vojvodina, AD Aleksa Šantić, AD Bratstvo jedinstvo, AD Sonta, AD Jabuka, AD Graničar, AD Mladi borac, Napredak Alibunar, Bajša, Levač, Plana živinarstvo, AD Sloga Pećinci i trebalo bi mi još mnogo vremena da pročitam sve. Privatizacioni ugovori nisu bili adekvatno obezbeđeni- podvukla je Mesarović.

Potpredsednica Vlade podsetila je i da u stečaj otišla i Razvojna banka, a bez posla ostalo 1.000 ljudi.

- Uništili ste Srbiju, a vi pričate nešto o moralu i ekonomskom moralu, o nasilju. Vi koji ste mene ovde gađali dimnim bombama. Sramota - zaključila je.

Autor: Pink.rs