'ZA MENE NE POSTOJI NIŠTA PREČE' Vučić poslao snažnu poruku građanima i istakao dva najvažnija cilja svoje borbe

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se građanima snažnom porukom na svom Instagram nalogu, istakavši da su napredak zemlje i dobrobit naroda njegov najvažniji cilj.

- Živim za Srbiju, za naš narod, za mene ne postoji ništa preče - poručio je predsednik Vučić u svojoj najnovijoj objavi na Instagramu, dodajući da "ne postoji ništa preče od Srbije."

Predsednik je još jednom svima dao do znanja da ostaje u potpunosti posvećen radu za budućnost zemlje, uz jasnu poruku da je Srbija uvek bila i ostaće na prvom mestu.

Autor: Iva Besarabić