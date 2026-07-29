'MINISTAR FINANSIJA SI, ALI NISI IZRAČUNAO...' Siniša Mali sam sebe izgrdio, evo šta je trebalo da izračuna

Ministar finansija Siniša Mali našalio se na svoj račun rečima da je ministar finansija, ali da nije izbrojao...

Evo na šta je mislio!

Naime, Mali je prethodnog vikenda posetio Bojnik, varošicu i istoimenu opštinu na jugu Srbije, u Jablaničkom okrugu, podno Radan planine.

Ono što ga je očigledno fasciniralo bila je činjenica da nije bilo čoveka - od deteta do starca koje nije htelo da se slika i rukuje sa njim pa se na svoj račun našalio da nije izbrojao sa koliko se osoba tog dana pozdravio i rukovao...

Podsetimo, prvi potpredsednik Vlade i ministar finansija Siniša Mali obišao je opštinu Bojnik i poručio da nema malih mesta za odgovornu vlast, te da je cilj da svi građani osete napredak, te da su najveća snaga Srbije njeni ujedinjeni građani.

Mali je na svom Instagram profilu objavio i da je predivne ljude upoznao u Bojniku i da je uvek veliko zadovoljstvo vratiti se u Jablanički okrug i osetiti gostoprimstvo srpskih domaćina.

- Ova je mala opština, jedna od najmanjih u Srbiji, ali za odgovornu vlast nema malih mesta. Naš posao je da građani Srbije osete napredak koji naša zemlja ostvaruje na makroekonomskom planu. Želimo da se to odrazi na kvalitet života svih građana, kako kroz rast njihovih primanja, tako i kroz unapređenje saobraćajne infrastrukture, izgradnju škola, vrtića, domova zdravlja, parkova, poručio je Mali posle posete.

Istakao je da je sa ljudima iz Bojnika razgovarao o izazovima, ali i potencijalima njihove opštine i dodao da je njihov zadatak manje razvijene opštine dodatno osnaže za napredak i rast, jer je to osnova zbog koje ljudi ostaju na svojim ognjištima.

- Bojnik ima povoljan geografski položaj između Leskovca, Lebana i Medveđe, bogato kulturno-istorijsko nasleđe i potencijal za razvoj ruralnog turizma i prehrambene industrije. I to je snaga ove opštine. Uz divne ljude kojima se od srca zahvaljujem na divnom dočeku i prijatnim razgovorima. Tu smo za vas! Živela Srbija!, poručio je tada Mali.

Autor: Iva Besarabić