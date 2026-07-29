Krkobabić: Miholjski susreti sela uzimaju maha - Između ostalog retko viđena kolekcija od 153 ćilima

Veliki broj posetilaca iz zemlje i inostranstva, proteklog vikenda, svedoče o tome da Miholjski susreti uzimaju maha. Od Ade, preko Vršca, do Trstenika, okupljali su se učesnici i nadmetali u kulturnom stvaralaštvu, starim zanatima i nezaobilaznim sportskim disciplinama. Sve to su pratili osobeni zavičajni zvuci, mirisi i ukusi, rekao je ministar za brigu o selu Milan Krkobabić povodom manifestacija koje su održane prethodne nedelje u selima Srbije.

Ova manifestacija koju je osmislio ministar Krkobabić zajedno sa pesnikom Ljubivojem Ršumovićem, ove godine održava se šesti put, a iz godine u godinu potvrđuju svoju misiju očuvanja tradicije i kulturnog nasleđa.

Program u Gornjem Ribniku, osim izložbe domaće radinosti i starih zanata, gde su posebnu pažnju i znatiželju publike izazvai ćilimi, upotpunili su nastupi kulturno-umetničkih društava i druga takmičenja i druženje meštana

Zvezda prošlonedeljnih Miholjskih susreta bio je neobičan kolekcionar - Nikola Bošković iz Trstenika, profesor književnosti koji je godinama širom Srbije sakupljao stare ćilime i do danas sačuvao kolekciju od čak 153 primerka. Upravo je očuvanje ovakvog nasleđa jedna od vrednosti koju promovišu Miholjski susreti sela.

„Ljubav prema ćilimima nasledio sam od baka Vidosave i Bosiljke, koje su mi i ostavile prve komade iz kolekcije. Danas ih imam iz svih delova Srbije, od Šumadije i Vojvodine, preko Kruševca i Trstenika, do pirotskog kraja, a jedan od najvrednijih je iz okoline Peći. Ne sakupljam ih zbog vrednosti koju imaju na tržištu, već zato što želim da ih sačuvam od zaborava. Pravljeni su od vune koja se prela, bojila a potom ručno tkala“, rekao nam je Bošković u čijoj se kolekciji nalaze ćilimi različitih dimenzija, tehnika i motiva, a neki su stari i više od 100 godina.

Tokom proteklog vikenda u Molu kod Ade, trodnevni program protekao je u znaku sporta. Na terenima kraj Tise okupilo se više od 250 dece i mladih koji su učestvovali na turnirima u fudbalu, odbojci, tenisu i plivanju. Kao posebnost Mola, multietničke sredine u kojoj zajedno žive Srbi i Mađari, priređen je i nastup ansambala iz Srbije i Mađarske, kao i koncert benda koji izvodi muziku na srpskom, mađarskom i engleskom jeziku.

U Velikom Središtu kod Vršca, posle fudbalskog turnira, posebnu pažnju privuklo je tradicionalno šaljivo nadmetanje „debelih i mršavih“, u kojem su ove godine pobedu odnele - debeljuce. Program je obuhvatio i dečiju olimpijadu, trčanje u džakovima, nošenje jajeta u kašici, takmičenje u pravljenju slatke i slane pite, gulašijadu, a lovačka društva organizovala su takmičenje u gađanju glinenih golubova.

Već predstojećeg vikenda Miholjski susreti sela nastavljaju se u Paraćinu, Petrovcu na Mlavi, Batočini, Blacu, Boljevcu, Majdanpeku, Čajetini, Topoli i Tutinu. Posetioce očekuju tradicionalne čobanske i seoske igre, nadmetanja u pripremi starinskih jela, izložbe narodne radinosti i starih zanata, likovne kolonije, sportska takmičenja, karavan konja sa zapregama, obilazak Lepenskog vira i brojni kulturno-umetnički programi koji će i ovoga puta okupiti meštane i goste svih generacija.

Nagrada za najbolju fotografiju Podsećamo sve učesnike i posetioce Miholjskih susreta sela da je u toku nagradni konkurs za izbor najbolje fotografije ovogodišnje manifestacije. Na kraju sezone biće odabrane najuspešnije fotografije sa svih 125 održanih susreta, a njihove autore očekuju vredne nagrade. Fotografije se mogu poslati na adresu: najfoto@mbs.gov.rs.

Foto/Bojan Tuk Foto/Radmila Đurović Foto/Branko Kozlina Foto/Radmila Đurović Previous Next



