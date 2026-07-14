Krkobabić: Miholjski susreti ponovo ujedinjuju Srbiju

Kroz nekoliko dana startuju prve manifestacije. Miholjski susreti ponovo ujedinjuju Srbiju. To i jeste cilj, da se ujedinimo u onim pravim, najbitnijim stvarima - u kulturnom stvaralaštvu, sportskim takmičenjima, različitim veštinama, da na najbolji način promovišemo lokalne znamenitosti i da omogućimo ljudima da se sretnu i susretnu, poručio je ministar za brigu o selu Milan Krkobabić.

Krkobabić je danas u Palati Srbija prisustvovao potpisivanje ugovora sa predstavnicima 125 jedinica lokalne samouprave koje su ove godine dobile bespovratna sredstva za organizaciju manifestacije „Miholjski susreti sela“. Ove godine okupiće ukupno 1.750 sela.

Sa svečanosti je upućen i zvanični poziv predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću da, u skladu sa svojim planiranim aktivnostima, prisustvuje i obrati se na jednim od 125 ovogodišnjih Miholjskih susreta – centralnoj manifestaciji.

Za ovogodišnje, šeste Miholjske susrete opredeljeno je blizu 61,2 miliona dinara, a tokom leta i jeseni, od jula do novembra, očekuje se da će okupiti najmanje 200.000 učesnika, posetilaca i gostiju. To ovu manifestaciju svrstava među najmasovnija dešavanja posvećena životu u selima Srbije.

Pokrenuti po zamisli ministra Milana Krkobabića i pesnika Ljubivoja Ršumovića, Miholjski susreti sela već više od pola decenije pokazuju da su sela mesta bogatog društvenog života, tradicije i stvaralaštva. Iz godine u godinu sve je više lokalnih samouprava koje ovu manifestaciju uvrštavaju u svoju redovnu turističku i kulturnu ponudu. Od 68 učesnika pre šest godina, danas je broj gotovo udvostručen jer se iz godine u godinu priključuju nova mesta. Od ove godine prvi put učestvuju opštine Ub, Srbobran, Novi Bečej i Žabari.

- Posebno mesto na ovim susretima imaju stare dečje, pastirske i seoske igre koje se ponovo vraćaju među ljude. Upravo kroz njih najmlađi otkrivaju kako su se nekada igrali njihovi preci, dok stariji dobijaju priliku da ožive uspomene, takmiče se, nasmeju i provedu dan u druženju - rekao je Mladen Bogdan, gradonačelnik Kikinde.

Predsednica Opštine Čoka Stana Đember dodala je da su Miholjski susreti mesto okupljanja generacija, komšija, porodica i čitavih sela. Jasna Vuković, predsednica opštine Topola rekla je da se kod njih sela utrkuju koje će biti domaćin susreta.

O`vogodišnji kalendar donosi bogat i raznovrstan program širom Srbije. U Rači su najavljene mađioničarske predstave, grnčarska radionica i vožnja fijakerom, Svrljig će organizovati nadmetanje u pripremi čuvenog belmuža, u Senti će posetioce dočekati lutkarsko pozorište i vožnja zaprežnim kolima, dok će se u Sjenici takmičari nadmetati u bacanju bala sena. U Sremskoj Mitrovici snage će se odmeravati u pečenju slanine i kestenja, u Surdulici u brzom zakucavanju eksera, Topola će predstaviti stare zanate, uključujući i radionicu opančarstva, Čačak priprema trku pod teretom, u Šapcu će se kuvati čuveni šabački gulaš, u Boljevcu će se skakati preko panja, Vršac će prirediti izložbu ukrasne živine, a u Trgovištu će biti izložene stare fotografije koje čuvaju sećanje na život sela nekada.

Kalendar svih manifestacija sa mestima i datumima održavanja biće objavljen na internet stranici Ministarstva za brigu o selu, kako bi svi zainteresovani mogli da tokom leta i jeseni posete neko od sela Srbije, upoznaju njihove običaje, uživaju u lokalnim specijalitetima i postanu deo jedinstvene atmosfere Miholjskih susreta sela.

