Srpska lista: Obustaviti radove kod Visokih Dečana, narušavaju pravni poredak i opstanak SPC

Srpska lista izrazila je danas ozbiljnu zabrinutost i najoštrije se protivi izvođenju novih radova u okviru Specijalne zaštitne zone manastira Visoki Dečani jer, kako je saopštila, svaki potez koji nije u skladu sa zakonom i procedurama predviđenim za zaštitu ovog neprocenjivog duhovnog i kulturnog dobra, predstavlja direktno narušavanje pravnog poretka i dodatno ugrožava bezbednost i opstanak baštine SPC na Kosovu i Metohiji.

Sprska lista pozivala je sve nadležne institucije, kao i međunarodne predstavnike koji su garanti poštovanja postojećih zakonskih mehanizama, da hitno reaguju, obustave sve aktivnosti koje nisu u skladu sa režimom Specijalne zaštitne zone i obezbede doslednu primenu zakona.

Iz Srpske liste dodaju da posebno zabrinjava činjenica da se, umesto dosledne primene Zakona o specijalnim zaštitnim zonama, nastavlja praksa jednostranih aktivnosti koje podrivaju mehanizme uspostavljene upravo radi očuvanja srpskih svetinja.

"Takav pristup šalje opasnu poruku da zakon ne važi jednako za sve i da se prava Srpske pravoslavne crkve mogu zanemarivati bez posledica", navodi se u saopštenju Srpske liste.

Srpska lista u potpunosti deli zabrinutost koju je izrazila Eparhija raško-prizrenska, da ovakvi postupci urušavaju poverenje u institucionalnu zaštitu manastira Visoki Dečani, koji je tokom prethodnih decenija više puta bio meta napada i koji predstavlja kulturno i duhovno blago od svetskog značaja.

"Kurti nastoji da sve mehanizme zaštite prava srpskog naroda, pa čak i sa međunarodnom zaštitom obesmisli jednostranim aktima, zato pozivamo međunarodne predstavnike da najhitnije reaguju i zaustave nezakonite radove koji ugrožavaju ovu svetinju", istaknuto je u saopštenju Srpske liste.

I Kancelarija za KiM pozvala je ranije danas međunarodne predstavnike da zaustave radove kod Visokih Dečana.

Iz Eparhije raško-prizrenske naveli su da su obavešteni da su unutar zakonom utvrđene Specijalne zaštitne zone manastira Visoki Dečani ponovo započeti radovi na putu, približno dva kilometra zapadno od manastira, na postojećoj trasi koja je povezana sa dugogodišnje spornim projektom tranzitnog međunarodnog puta Dečani-Plav.

Novi radovi u specijalizovanoj zaštitnoj zoni manastira Visoki Dečani izazivaju ozbiljnu zabrinutost, saopštila je ranije danas Eparhija raško-prizrenska povodom najave ponovnog početka radova na izgradnji puta na oko dva kilometra od manastira i pozvala nadležne institucije i međunarodne predstavnike da pomognu da se očuvaju mehanizmi i dogovori kojima se štite Visoki Dečani.

Autor: Pink.rs