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SRBIJA DOBILA ENERGETSKO ČUDO! Ministarka Mesarović obišla sa premijerom Macutom automatizovanu trafostanica od 23 miliona evra koja pokreće EKSPO i industrijske gigante

Izvor: Pink.rs/Dnevnik, Foto: Ministarstvo privrede ||

Potpredsednica Vlade i ministarka privrede Adrijana Mesarović obišla je danas sa premijer prof. dr Đurom Macutom i v.d. direktorom Elektrodistribucije Srbije Biljanom Komnenić trafostanicu Beograd 44 u Surčinu, najsavremeniju trafostanicu RDS.

Ministarka je naglasila da ovo predstavlja jedan od istorijski najvažnijih projekata kada je u pitanju naš elektroenergetski sistem.

-Pre svega zato će ova trafostanica omogućiti u celosti napajanje celokupnog kompleksa EKSPO, ali i industrijskih zona za nas veoma važnih- Dobanovci, Ugrinovci, Surčin, kao i deo domaćinstava. Kao što je i direktorka rekla, rasteretiće i Zemun polje i neke druge trafostanice. Projekat vredan 23 miliona evra i po svojoj finansijskoj vrednosti govori koliko je poslednja reč tehnike. U pitanju je nešto što je impresivno, najsavremenije i predstavlja jedinu trafo stanicu u našoj zemlji koja je automatizovana- rekla je Mesarović.

Ona je navela da je ovo bio veoma zahtevan projekat.

- U saradnji sa "Srbija vodama" morali su da budu izvođeni paralelni građevinski radovi, kako bi uopšte ovaj projekat mogao biti realizovan na ponos Srbije. Ovde imamo velike industrijske zone, a najvažnije je uredno snabdevanje EKSPA- zaključila je potpredsednica Vlade.

Autor: Iva Besarabić

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