AKTUELNO

Politika

'KAKO JE GOSPOĐA MARINA POSTIDELA DROBNJAKA I MENE' Drobnjak pocrveneo, ja se pravio da je sve na njegov račun, lekciju nam očitala jedna Dragačevka (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Instagram.com/buducnostsrbijeav ||

Pre polaska na vidikovac, Vučić je sa Zoranom Drobnjakom, v.d. direktora "Putevi Srbije" seo na osveženje u Ovčar Banji, a tu je imao šta i da čuje.

Oglasivši se tim povodom, napisao je sledeće:

- Kako je gospođa Marina, iz Ovčar banje, postidela Drobnjaka i mene, iako sam se pravio da je sve na Drobnjakov račun.

P.S. Zoran Drobnjak je posebno pocrveneo, jer nam je lekciju očitala jedna Dragačevka, opisao je Vučić kako je to izgledalo, a tema je bila jedna rupa na putu u tunelu.

- Nego, kažite mi gde je ta rupa što je Drobnjak nije napravio. Gde je tačno ta rupa? U tunelu, dakle, na putu Ovčar-Banja-Kamenica.

- Hvala vam. Sve ste objasnili, sve smo naučili od vas. I hvala vam što ste nam sve rekli o Drobnjakovom radu ovde u lokalu, rekao je Vučić na šta je Drobnjak upitao da li smo zaboravili da imamo i auto-put.

- Ja ne idem u selo auto-putem! Hvala za auto-put, samo, molim vas, znači put preko Markovića za Lučane da se dovede u stanje, rekla je gospođa Marina.

"Ovo ti je, da ti kažem, ovako ti svaki čovek u Srbiji razmišlja"
- Ovo ti je, da ti kažem, ovako ti svaki čovek u Srbiji razmišlja. Auto-put ti - hvala. I to računam, i to je u redu. Ali to nije od moje kapije do druge kapije. To je nešto što koriste svi, rekao je Vučić.

Autor: Iva Besarabić

#Aleksandar Vučić

#Politika

#SNS

#Srbija

#predsednik

POVEZANE VESTI

Politika

'NALAKTIO SE, RAKIJU ZAVATIO, A ŠTA JE ZAPISAO' Vučić objavio hit snimak kako ispituje Drobnjaka: Gde sam ti rekao da uradiš ove mostove?

Domaći

SRAMOTA ME JE DA BUDEM... Oglasio se Filip Car nakon što ga je Maja indirektno pomenula tokom sukoba sa Asminom! NACIJA JE ČEKALA NJEGOV SUD!

Politika

MARINA DRAŽIĆ NOVI V.D. DIREKTORA NACIONALNE AKADEMIJE ZA JAVNU UPRAVU

Domaći

HORMONI RADE... Nakon što je Asmin pravio društvo Maji tokom tuširanja, oglasio se Mustafa, evo kako gleda na njihovo 'druženje'

Politika

STIGAO ODGOVOR IZ RUMUNIJE KOJI JE SRBIJA ČEKALA 14 GODINA! Vučić u Alibunaru objavio istorijsku vest: Gradi se brza saobraćajnica koja menja sve!

Domaći

ONA JE FOLIRANT, A MOJA MAJKA JE GOSPOĐA: Peja odgovorio Eni na provokacije, stavio joj do znanja da nikada neće okrenuti leđa porodici (VIDEO)