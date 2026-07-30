'KAKO JE GOSPOĐA MARINA POSTIDELA DROBNJAKA I MENE' Drobnjak pocrveneo, ja se pravio da je sve na njegov račun, lekciju nam očitala jedna Dragačevka (VIDEO)

Pre polaska na vidikovac, Vučić je sa Zoranom Drobnjakom, v.d. direktora "Putevi Srbije" seo na osveženje u Ovčar Banji, a tu je imao šta i da čuje.

Oglasivši se tim povodom, napisao je sledeće:

- Kako je gospođa Marina, iz Ovčar banje, postidela Drobnjaka i mene, iako sam se pravio da je sve na Drobnjakov račun.

P.S. Zoran Drobnjak je posebno pocrveneo, jer nam je lekciju očitala jedna Dragačevka, opisao je Vučić kako je to izgledalo, a tema je bila jedna rupa na putu u tunelu.

- Nego, kažite mi gde je ta rupa što je Drobnjak nije napravio. Gde je tačno ta rupa? U tunelu, dakle, na putu Ovčar-Banja-Kamenica.

- Hvala vam. Sve ste objasnili, sve smo naučili od vas. I hvala vam što ste nam sve rekli o Drobnjakovom radu ovde u lokalu, rekao je Vučić na šta je Drobnjak upitao da li smo zaboravili da imamo i auto-put.

- Ja ne idem u selo auto-putem! Hvala za auto-put, samo, molim vas, znači put preko Markovića za Lučane da se dovede u stanje, rekla je gospođa Marina.

"Ovo ti je, da ti kažem, ovako ti svaki čovek u Srbiji razmišlja"

- Ovo ti je, da ti kažem, ovako ti svaki čovek u Srbiji razmišlja. Auto-put ti - hvala. I to računam, i to je u redu. Ali to nije od moje kapije do druge kapije. To je nešto što koriste svi, rekao je Vučić.

Autor: Iva Besarabić