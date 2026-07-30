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HIT SNIMAK! Vučić raskrinkao Drobnjaka: 'Mlatnuo je...'

Izvor: Pink.rs, Foto: Printscreen Instagram ||

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić danas je prisustvovao svečanom otvaranju Staklenog vidikovca "Kablar", na planini Kablar u blizini Čačka, a prilikom razgovora sa građanima, predsednik se našalio na račun Zorana Drobnjaka, direktora "Puteva Srbije".

Naime, Vučić je, nakon svečanog otvaranja Staklenog vidikovca "Kablar" na planini Kablar kod Čačka, seo u restoran sa Zoranom Drobnjakom i Anom Brnabić, nakon čega se našalio na račun direktora "Puteva Srbije".

Nisam pio kafu, ja sam pio kiselu vodu, kafu nikad u životu nisam pio. Ana je koka-kolu, a Drobnjak limunadu, ali to otkad sam ja došao, pre toga, kao što ste i sami mogli da primetite, "mlatnuo" je jedno dve, tri - našalio se Vučić.

Vučić je pozvao sve građane da dođu i vide nešto veličanstveno. Na Staklenom vidikovcu su zasvirali trubači i zaigralo se kolo.

Predivno izgleda, evo imam nešto dinara, Drobnjak, plati muziku. Čudesno izgleda, pozivam sve građane da dođu, to vam je na sat i 20 minuta od Beograda. Ovo je nešto veličanstveno, čudesno. U bilo kojoj zemlji da se nalazi, mi bismo išli da se slikamo. Mnogo sam srećan što sam video Kablarce da su srećni. Karta je 500 dinara. Ne znam da postoji lepši pogled, teško da možete bilo šta da uporedite sa ovim - rekao je Vučić.

Autor: D.S.

#Aleksandar Vučić

#Ana Brnabić

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