USPELI SMO DA DOVEDEMO PREDSEDNIKA NA STAKLO: Hit snimak sa otvaranja vidikovca na Kablaru – Ani Brnabić pripala karta broj 1!

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić objavila je nesvakidašnji i zabavan snimak sa otvaranja novog staklenog vidikovca na planini Kablar, uz poruku: „Uspeli smo da dovedemo predsednika na staklo!“

U video-snimku koji je privukao veliku pažnju na društvenim mrežama može se videti svečani doček za predsednika Srbije Aleksandra Vučića, kojem su uručene ulaznice za novu turističku atrakciju. Tom prilikom, simbolično, karta broj jedan pripala je Ani Brnabić, dok je karta broj dva uručena predsedniku.

Iako je otvaranje proteklo u svečanoj i opuštenoj atmosferi uz trubače i prelepe prizore Ovčarsko-kablarske klisure, snimak je zabeležio i simpatičan trenutak kada je predsednik Vučić priznao da se zadržao na drvenom delu platforme kako ne bi stao direktno na staklo, uz osmeh poručivši da se sklonio metar od ograde jer „šta god da se desi, ne može da padne preko“.

Autor: D.S.