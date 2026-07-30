Đurić: Rušenje objekata i radovi u Visokim Dečanima nameran pritisak na prava Srba

Ministar spoljnih poslova Marko Đurić poručio je danas da rušenje objekata u Opštini Zubin Potok, nezakoniti radovi u manastiru Visoki Dečani i administrativne prepreke kojima se otežava pristup hodočasnicima Srpske pravoslavne crkve predstavljaju nameran pritisak na verska i imovinska prava Srba.

Đurić je na društvenoj mreži X objavio da Vlada Aljbina Kurtija još jednom pokazuje svoje nepoštovanje vladavine prava i prava kosovskih Srba.

"Samo u poslednjih nekoliko dana videli smo: rušenje imovine Srba na jezeru Gazivode uprkos sudskim postupcima koji su u toku i upozorenjima Evropske unije; nezakonite radove unutar zaštićene zone Visokih Dečana, suprotno zakonodavstvu samog Kosova i Sporazumu iz 2020. godine; kao i nove administrativne prepreke kojima se otežava pristup hodočasnicima Srpske pravoslavne crkve", napisao je ministar.

On je naglasio da to nisu izolovani tehnički problemi, već predstavljaju obrazac namernog pritiska na imovinska prava Srba, slobodu veroispovesti i lokalitet koji se nalazi na UNESKO listi svetske baštine.

"Čvrsto verujem da bi međunarodno prisustvo, Evropska unija, OEBS i KFOR, u okviru svojih nadležnosti, trebalo odlučno da reaguju kako bi zaustavili stvaranje svršenih činjenica i zaštitili vladavinu prava", zaključio je Đurić.

Radnici preduzeća Ibar - Lepenac jutros su iznosili stvari iz motela i plažnog bara "Jezero", a dopremljene su i teške mašine kojima je počelo rušenje objekta.

Posed je ograđen trakom, a rušenje je nastavljeno uz asistenciju tzv. kosovske policije koja je zajedno sa radniicma došla u 7.00 sati.

Spor oko kompleksa "Jezero" deo je šire akcije koju "Ibar-Lepenac" poslednjih meseci sprovodi na području Gazivoda, gde je već uklonjeno više srpskih vikendica i drugih objekata.

Evropska unija je nakon prethodnog talasa rušenja na Gazivodama zatražila hitnu obustavu daljih akcija, a takođe su i ambasade Nemačke i Velike Britanije pozvale na poštovanje vladavine prava.

Autor: Pink.rs