Đurić: Kršenjem Rezolucije 1244 ozbiljno narušena prava Srba na KiM i Srbije u celini

Ministar spoljnih poslova Marko Đurić izjavio je danas, povodom navršavanja 27 godina od usvajanja Rezolucije 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija (SB UN), da je važno podsetiti se da međunarodno pravo ne može biti stvar izbora i političke pogodnosti, i istakao da su stalnim kršenjem te rezolucije ozbiljno narušena prava Srba koji žive u AP KiM, ali i Republike Srbije u celini.

Šef srpske diplomatije se na društvenoj mreži Iks osvrnuo na obeležavanje godišnjice od usvajanja te rezolucije i naveo da Srbija štiti univerzalne vrednosti.

"Veoma je važno da upravo danas podsetimo da međunarodno pravo ne može biti stvar izbora i političke pogodnosti. Kada se obavezujuće odluke Saveta bezbednosti UN poštuju selektivno, ne slabi samo pozicija Srbije, slabi poverenje u čitav međunarodni poredak. Pravo koje ne važi jednako za sve, prestaje da bude pravo. Štiteći svoju poziciju, Srbija štiti univerzalne vrednosti", napisao je Đurić na mreži Iks.

Savet bezbednosti UN usvojio je na današnji dan 1999. godine Rezoluciju 1244, a tog dana je obustavljena i agresija NATO na Srbiju, odnosno Saveznu Republiku Jugoslaviju.

Autor: Pink.rs