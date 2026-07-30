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HVALA PREDSEDNIKU VUČIĆU NA PODRŠCI! Milica Đurđević Stamenkovski: Završeni radovi na rekonstrukciji objekta u Zvečanskoj vredni 11 miliona evra(VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Instagram.com/djurdjevicmilica ||

Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski zahvalila se predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću na podršci zahvaljujući kojoj se realizuje projekat vredan 11 miliona evra za rekonstrukciju objekta u Zvečanskoj, u kom će biti smeštena deca bez roditeljskog staranja.

"Radovi su završeni, a novi, rekonstruisani objekat uskoro će biti otvoren", navela je ministarka Đurđević Stamenkovski.

Ona je tokom posete obišla mališane u Zvečanskoj, kao i Materinski dom, gde su smeštene majke sa decom.

Razgovarali smo o njihovim potrebama i uverili se koliko je važno da nastavimo sa ulaganjem u ustanove koje pružaju podršku najosetljivijim članovima našeg društva - dodala je ministarka Đurđević Stamenkovski.

Autor: D.S.

#Aleksandar Vučić

#Deca bez roditeljskog staranja

#Milica Đurđević Stamenkovski

#Ministarstvo rada

#Zvečanska

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