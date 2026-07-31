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VUČIĆ NAJAVIO NOVA ULAGANJA U ISTOČNU SRBIJU: Mašine stižu za tri dana, u planu i velika saobraćajnica koja će promeniti region

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je nova ulaganja u putnu infrastrukturu i poručio da će radovi na lokalnim saobraćajnicama uskoro početi. On je tokom obilaska sela Vasilj i razgovora sa meštanima istakao da je neophodno da se poprave putevi koji su godinama bili zapostavljeni.

Vučić je poručio da će država reagovati brzo i da će mehanizacija već za nekoliko dana biti na terenu.

- Moramo da uradimo sve lokalne ulice kroz mesto i već u naredna tri dana ćemo izaći sa mašinama i početi da radimo - naveo je Vučić.

On je zahvalio meštanima na gostoprimstvu i istakao da je tokom obilaska imao priliku da se lično uveri u stanje putne mreže.

- Sagledao sam da ceo put do Sokobanje ima loših delova. Naročito do Čitluka je užasan put - rekao je predsednik.

Prema njegovim rečima, razvoj istočne Srbije zahteva i velike kapitalne projekte koji će povezati gradove i opštine.

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Kao jedan od najvažnijih budućih projekata izdvojio je izgradnju brze saobraćajnice Zaječar – Knjaževac – Svrljig, koja bi, kako je ocenio, donela snažan razvoj čitavom regionu.

- Time bismo, čini mi se, mnogo toga rešili. Daću sve od sebe da krenemo to da radimo od 2028. godine - poručio je Vučić.

Najavljeni radovi deo su šireg plana ulaganja u putnu infrastrukturu, sa ciljem da se poboljšaju uslovi života građana i obezbedi bolja povezanost manjih mesta sa većim centrima.

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Autor: Pink.rs

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