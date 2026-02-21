'VIDEĆETE MAŠINE ZA 20 DANA KOJE ĆE DA RADE' Vučić najavio nove projekte: U planu do 2035. godine izdvojićemo ogromne sume novca za puteve

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je iz sela Sastavak da će početi nova gradnja puta.

- Mnogo sam srećan što smo se u selu Sastavak našli i hvala što ste po kijametu i snegu čekali. Uspeli smo zemlju da odbranimo i sačuvamo do onih spolja i od onih koji nisu razumeli šta je tačno to što se događa. Sada je vreme da se okrenemo razvoju i napretku - rekao je Vučić.

Kaže da je namerno izabrao put od Sokobanje da dođe.

- Toliko je loš, moraćemo to odmah da uradimo, videćete mašine za 20 dana koje će da rade. Ne znam šta da radimo, ali moramo od Cerovice do Sokobanje da uradimo uskoro. Dao sam sebi zadatak ne da idem samo dobrim auto-putevima, već da se vozim lošijim putevima. I kako skrenem videm da su putevi lošiji. Uradili smo u prethodih 12 godina više nego u prethodinh 60 godina - kaže Vučić.

Kaže da hoće u planu do 2035. godine hoće da izdvoji ogromne sume novca za lokalne puteve.

- Uložićemo i u vodovode, kanalizacije. Moramo da dodatno podignemo Staru planinu sa dodatnim sadržajima, moramo ljudima da ponudimo više, da rešimo put - ističe Vučić.

Autor: D.Bošković