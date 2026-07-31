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GO SNS održao sastanak u Beogradu! Vučević: Pred nama su novi izazovi

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug/Rade Prelić ||

Srpska napredna stranka (SNS) održala je danas u MTS dvorani u Beogradu sastanak proširenog sastava Glavnog odbora, a predsednik stranke Miloš Vučević poručio je da je SNS spremna da nastavi borbu za stabilnu, uspešnu i snažnu Srbiju.

''Pred nama su novi izazovi i novi izbori. Spremni smo da, zajedno kao jedan tim, nastavimo borbu za stabilnu, uspešnu i snažnu Srbiju. Ujedinjeni u nove pobede. Srbija pobeđuje'', istakao je Vučević na Instagramu.

Vučević je posle sednice GO, koja je održana u, kako je naveo, prepunoj sali MTS dvorane, rekao da su naprednjaci jedinstveni, odlučni i svesni odgovornosti koju nose pred građanima Srbije, potvrdili da nastavljaju da rade još snažnije za državu i njen dalji napredak.

Autor: Pink.rs

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