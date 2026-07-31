Vučić: Moramo da budemo spremni na požare, poslali smo helikoptere i u Francusku i Španiju

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je večeras da zbog najavljenog toplotnog talasa Srbija mora da bude spremna na požare i podsetio da je Srbija zbog velikih požara poslala po jedan helikopter u Španiju i u Francusku da bi pomogla.

Vučić je kazao da je veliki problem što u Vojvodini kiša još uvek nije pala.

"U svakom slučaju, bezbroj problema, mnogo muka, a moraš da radiš. I moraš da se boriš, da probaš, pa šta god. I sad je to muka najveća u Vojvodini. I najveća nam je muka što nam u Vojvodini kiša nije pala, i živ se pojedoh od toga. I pala je i ovde, pala je i na jugozapadu.

Nema problema od Loznice do Bajine Bašte, nema problema od Sjenice do Knjaževca i Svrljiga, nikakvih problema nema što se toga tiče. I dobar zeleni kukuruz, sve ide kako treba, puni se klip kako treba. Jedino u Vojvodini, posebno u delovima Banata, i dalje ima problema", kazao je Vučić.

Autor: Pink.rs