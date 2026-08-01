AKTUELNO

Politika

Sklonite ga sa ulice, mesto mu je u zatvoru: Narod zgrožen posle izjave saborca Jasmine Paunović o poginuloj studentkinji (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Beta/Milan Obradović ||

Dejan Lučić, teoretičar zavere koji je sa drugom na blokaderskoj listi Jasminom Paunović vređao predsednika Srbije i njegovu porodicu, zgrozio je čitavu Srbiju jezivim izjavama o poginuloj studentkinji Filozofskog fakulteta Milici Živković.

Kako smo već pisali, ovaj blokader je javno rekao da studentkinja Milica Živković nije nastradala, već je neki leš iz mrtvačnice donesen ispred Filozofskog fakulteta, a ta njegova izjava naišla je na opštu osudu naroda u Srbiji.

O tome govori video snimak koji objavljujemo, a u kom su sabrane reakcije naroda na ovo blokadersko ludilo.

Pogledajte šta i kako korisnici Iksa pišu na toj društvenoj mreži ovim povodom.

#Narod

#Ulica

#Zatvor

#jasmina paunovic

POVEZANE VESTI

Politika

Blokaderi nastavljaju da se ograđuju od Jasmine Paunović: Mislili smo da je nivo, sad nas je stid! (VIDEO)

Domaći

NIJE MI ODGOVORILA NA PORUKU: Uroš Živkovič osudio preljubu, pa odmah poslao pevačici poruku: Ko ima nešto protiv može da mi se obrati!

Politika

'NJIHOVA POLITIKA JE MRŽNJA' Brnabić za Pink o izjavama Jasmine Paunović: Ovo je nešto najstrašnije i najmonstruoznije što smo do sada videli

Politika

Brnabić otkrila: Predsednik Vučić će večeras saopštiti neverovatne vesti

Politika

NIKADA NISMO VIDELI TOLIKI BES KOD LJUDI U SRBIJI: Vučić o blokaderskim napadima na porodicu - Kao da nad nama sprovode neki eksperiment!

Politika

SKANDAL NA FILOZOFSKOM! Sinani zakazao sednicu - NI REČI O SMRTI STUDENTKINJE, na dnevnom redu PREDSTAVLJANJE MONOGRAFIJA