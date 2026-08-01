Sklonite ga sa ulice, mesto mu je u zatvoru: Narod zgrožen posle izjave saborca Jasmine Paunović o poginuloj studentkinji (VIDEO)

Dejan Lučić, teoretičar zavere koji je sa drugom na blokaderskoj listi Jasminom Paunović vređao predsednika Srbije i njegovu porodicu, zgrozio je čitavu Srbiju jezivim izjavama o poginuloj studentkinji Filozofskog fakulteta Milici Živković.

Kako smo već pisali, ovaj blokader je javno rekao da studentkinja Milica Živković nije nastradala, već je neki leš iz mrtvačnice donesen ispred Filozofskog fakulteta, a ta njegova izjava naišla je na opštu osudu naroda u Srbiji.

O tome govori video snimak koji objavljujemo, a u kom su sabrane reakcije naroda na ovo blokadersko ludilo.

Pogledajte šta i kako korisnici Iksa pišu na toj društvenoj mreži ovim povodom.