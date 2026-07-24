Blokaderi nastavljaju da se ograđuju od Jasmine Paunović: Mislili smo da je nivo, sad nas je stid! (VIDEO)

Nakon jezivog ispada kada je tužiteljka Jasmina Paunović iznela sulude teorije zavere o porodici predsednika Aleksandra Vučića, na mrežama je usledio totalni rat do istrebljenja od strane blokadera i opozicije.

Gostujući u emisiji kod poznatog teoretičara zavere Dejana Lučića, Paunovićeva je šokirala javnost kada je bez trunke blama iznela bolesne tvrdnje o porodici predsednika Aleksandra Vučića - da njegov otac nije njegov otac, pa čak i da Vučićeva deca nisu njegova!

Ovakvo iznošenje bolesnih izmišljotina dovelo je do toga da se od nje javno ograđuju čak i njeni dojučerašnji politički saborci i blokaderi!

- Srbiju ne vode Srbi. Vode je nesrbi... Srbi imaju mnogo neprijatelja - poručio je Dušan Teodorović.

Na nju se obrušio i Branimir Saračević, koji je ostao u potpunom šoku nakon njenog nastupa.

- Zar je intelektualni nivo moje zemlje i njenog pravosuđa Jasmina Paunović?! Pa nama ne treba Treći svetski rat, mi smo već pred mozgovnim uništenjem, ili smo već uništeni a da toga nismo ni svesni! - napisao je.

Da je sramota prešla sve granice, potvrđuju i masovni komentari razočaranih blokadera.

- Ako imate želudac, poslušajte bar od polovine do kraja! Mene je stid. Verovala sam da je tužiteljka ipak neki nivo, da bar poznaje Ustav! - napisali su.

Na jedan od komentara nadovezao se i poznati blokaderski advokat Marko Pantić doslovno sravnio sa zemljom i javno posumnjao da je uopšte išta radila dok je bila tužilac.



- Pa pitanje je da li je rešila. Umesto toga što crnci igraju za francusku reprezentaciju, ja bih od nje voleo da čujem 'ja sam radila taj i taj slučaj visoke korupcije i moj rad je rezultirao tom i tom presudom - poručio je.