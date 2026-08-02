Sramno pravdanje Jasmine Paunović! Pokušala da za sve okrivi Lučića, blokaderi joj poručili: Džaba, gledali smo emisiju

Druga na blokaderskoj listi, tužiteljka u penziji Jasmina Paunović nastavlja sa besramnim pokušajima da se opere od gostovanja kod teoretičara zavere Dejana Lučića.

U toj emisiji, kako smo već pisali, Paunovićka i Lučić besramno su vređali predsednika Srbije Aleksandra Vučića i njegovu porodicu, širili rasnu mržnju, ali je kulminacija svega pokušaj Paunovićke da se od svega ogradi.

Ona je, naime, u intervjuu za tajkunski Danas, koji su preneli i drugi tajkunski mediji, ocenila da je Lučić na zadatku i da lovi za drugog.

- Da sam poslušala svoju intuiciju, koja me vodi, nikada ne bih otišla na takvu vrstu 'razgovora' - kazala je Paunović.

Očigledno je da Paunovićka na ovaj način pokušava da sačuva svoje visoko mesto na blokaderskoj listi, pošto su u političkoj čaršiji obelodanjenja saznanja da će biti "vetirana", odnosno izbačena sa liste.

Podsetimo, protiv Paunovićke i Lučića podneta je krivična prijava, o čemu više informacija možete pronaći u posebnoj vesti.

Od Paunovićke su se, u međuvremenu, ogradili i blokarski saborci.

Između ostalih, zamerili su joj Aleksandar Jovanović Ćuta, ali i Ivan Ivanović i Biljana Lukić.

Autor: A.A.