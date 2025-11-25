TAKOZVANA 'STUDENTSKA LISTA' BEZ STUDENATA: Penzionerka Jasmina Paunović željno se nada svom mestu

Javna tužiteljka u penziji Jasmina Paunović izjavila je da bi prihvatila da bude kandidat na takozvanoj "studentskoj listi".

Uprkos nazivu, na listi se, prema do sada dostupnim informacijama, neće naći studenti, ali sudeći prema navodima Jasmine Paunović, biće penzionera. Naši sagovornici iz akademskih krugova ocenjuju da takva struktura samo potvrđuje teoriju da je „studentska lista“ politički projekat određenih NVO krugova i opozicije, a ne stvarna inicijativa studenata, kako je prvobitno predstavljeno. Prema tim ocenama, lista služi kao paravan za ulazak pojedinih ličnosti povezanih pre svega, sa političkom inicijativom ProGlas u izbornu trku.

Paunović je, gostujući u potkastu „Svedok vremena“, ocenila da bi prihvatila poziv „naravno“, uz obrazloženje da smatra da je to „obaveza svih slobodnomislećih ljudi“.

„Ukoliko bih poziv dobila, naravno. I ne samo ja, nego smatram da je to obaveza svih nas slobodnomislećih ljudi i ljudi koji smo gradili život, porodicu i karijeru u ovoj zemlji“, rekla je ona, dodajući da je, po njoj, „pravi trenutak da se svi zajedno ujedinimo i da tražimo bolje sutra upravo za tu decu“.

Naglasila je da studentima treba i da „uopšte nije bitno ko je na listi“.

„S druge strane, ne sumnjam da su oni dobro procenili ko je na njihovoj listi, ali smatram da su kao mladi ljudi, kao građani ove zemlje kojima je stalo da ostanu u ovoj zemlji, sami znali da procene kvalitet ljudi koje su stavili na listu“, navela je.

Naši izvori navode da se, nasuprot njenim tvrdnjama, lista ne formira u studentskim krugovima, već u okviru struktura okupljenih oko političkog pokreta ProGlas. Prema tim informacijama, ključni uticaj imaju istaknute javne ličnosti koje su učestvovale u blokada, pre svega sudija apelacionog suda Miša Majić, ali i grupa tužilaca i sudija koji deluju pod uticajem vrhovne tužiteljke Zagorke Dolovac.

Autor: Iva Besarabić