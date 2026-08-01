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VIDELI SMO JOŠ JEDNU OKOSNICU PLANA I PROGRAMA 'STUDENTSKE' LISTE! Brnabić oštro: Smanjiće plate, uništiti kurs, doneti nestabilnost! Sve isto kao pre 2012.

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/Jadranka Ilić ||

Predsednica Narodne skupštine Srbije Ana Brnabić oštro je reagovala na predstavljanje programa "studentske" liste, poručivši da njihove ekonomske mere vode ka smanjenju plata, destabilizaciji kursa dinara i povratku na politiku koja je, kako tvrdi, Srbiju pratila pre 2012. godine.

Naime, Brnabić se osvrnula na izjavu ekonomiste i bivšeg guvernera NBS Dejana Šoškića, koji je kao rešenja za veću konkurentnost privrede pomenuo slabljenje dinara ili smanjenje plata zaposlenih.

- Danas smo videli još jednu okosnicu plana i programa "studentske" liste. Pored svake vrste mržnje i podela, napada na porodice, danas smo čuli i ekonomske mere - smanjiće plate, uništiti kurs, doneti nestabilnost. Sve isto kao pre 2012. godine, sa istim ljudima, kao što je Šoškić. Naspram toga stoji politika Aleksandra Vučića - stabilan kurs, predvidljivost, dalji rast plata, vera u svoj narod i državu i naše kapacitete da budemo konkurentni. Lak izbor. Nema filozofije - poručila je Ana Brnabić.

Autor: Iva Besarabić

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