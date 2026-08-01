VIDELI SMO JOŠ JEDNU OKOSNICU PLANA I PROGRAMA 'STUDENTSKE' LISTE! Brnabić oštro: Smanjiće plate, uništiti kurs, doneti nestabilnost! Sve isto kao pre 2012.

Predsednica Narodne skupštine Srbije Ana Brnabić oštro je reagovala na predstavljanje programa "studentske" liste, poručivši da njihove ekonomske mere vode ka smanjenju plata, destabilizaciji kursa dinara i povratku na politiku koja je, kako tvrdi, Srbiju pratila pre 2012. godine.

Naime, Brnabić se osvrnula na izjavu ekonomiste i bivšeg guvernera NBS Dejana Šoškića, koji je kao rešenja za veću konkurentnost privrede pomenuo slabljenje dinara ili smanjenje plata zaposlenih.

- Danas smo videli još jednu okosnicu plana i programa "studentske" liste. Pored svake vrste mržnje i podela, napada na porodice, danas smo čuli i ekonomske mere - smanjiće plate, uništiti kurs, doneti nestabilnost. Sve isto kao pre 2012. godine, sa istim ljudima, kao što je Šoškić. Naspram toga stoji politika Aleksandra Vučića - stabilan kurs, predvidljivost, dalji rast plata, vera u svoj narod i državu i naše kapacitete da budemo konkurentni. Lak izbor. Nema filozofije - poručila je Ana Brnabić.

Danas smo videli još jednu okosnicu plana i programa "studentske" liste. Pored svake vrste mržnje i podela, napada na porodice, danas smo čuli i ekonomske mere - smanjiće plate, uništiti kurs, doneti nestabilnost. Sve isto kao pre 2012. godine, sa istim ljudima, kao što je… pic.twitter.com/XnhjkHqgMI — Ana Brnabic (@anabrnabic) 01. август 2026.

Autor: Iva Besarabić