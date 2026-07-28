ANA BRNABIĆ OGOLILA JEZIVU POLITIKU BLOKADERA: Ako su ovakvi top 20 kandidati i perjanice, kakav li je tek stoti?!

Predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić oštro je reagovala i ogolila politiku takozvane „studentske“ opozicione liste, upozorivši građane na skandalozne poteze i opasan ekstremizam njihovih vodećih kandidata koji promovišu mržnju i nasilje.

Brnabićeva je skrenula pažnju javnosti na najnoviji skandal koji je izazvao Zlatko Kokanović, jedan od kolovođa blokada i visokokotirani kandidat sa ove liste, koji je otišao ispred suda da pruži podršku Miroslavu Filipoviću zvanom „Fiki“. Filipović je ranije javno izražavao nadu da će na jednom događaju preminuti najmanje 10 do 15 penzionera, a Kokanović ga je bez trunke blama nazvao svojim saborcem i istomišljenikom.

Zlatko Kokanović, jedan od lidera blokadera, po svemu sudeći među prvih 20 na tzv. “studentskoj" listi, danas je bio ispred suda da podrži Miroslava Filipovića, koji je javno izrazio radost, sreću i nadanje da će najmanje 10-15 penzionera preminuti na jednom događaju. Kokanović… pic.twitter.com/A1WwQ7FCfb — Ana Brnabic (@anabrnabic) 27. јул 2026.

- Posle Jasmine Paunović, još jedna zvezda na blokaderskom nebu je zasijala i pokazala nam svu lepotu njihovih vrednosti – bili su za to da se penzionerima ukine pravo glasa, a danas im žele smrt! Samo zamislite kakav bi život u Srbiji bio da je ovakvi vode... Ljudi, mi moramo da radimo više, moramo da odbranimo Srbiju od ovoga! - poručila je predsednica Skupštine.

Podsetimo, bivša tužiteljka Jasmina Paunović, koja se takođe nalazi u vrhu ove liste, ranije je šokirala javnost uvredama, skandaloznim stavovima i najavama zatvaranja granica. Kada se saberu stavovi ovih perjanica – od toga da se "nesrbima" zabrani da glasaju do toga da penzioneri treba da umru – dobijamo pravi program „studentske liste“.

Upravo zbog toga, Ana Brnabić i politička javnost s pravom postavljaju ključno pitanje: ako su ovakvi njihovi top 20 kandidati, kakav li je tek stoti čovek na toj listi? Sada je više nego očigledno da se imena sa ove liste ne kriju iz navodnog straha od „zle vlasti“ i njihovih pravila, već zato što je svima jasno da se na toj listi nalaze – najgori od najgorih.

Autor: D.S.