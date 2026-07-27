Dramatično upozorenje Ane Brnabić: Zamislite da ovakvi vode Srbiju, moramo je odbraniti! (VIDEO)

Predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić oglasila se na mreži Iks i ogolila jezivu i bolesnu politiku blokadera, komentarišući skandalozan potez Zlatka Kokanovića.

Brnabić je upozorila građane na skandalozan potez Zlatka Kokanovića, jednog od kolovođa blokada koji se gura u prvi plan takozvane "studentske" liste, a koji je danas otišao ispred suda da pruži podršku čoveku koji je javno priželjkivao smrt srpskih penzionera.

- Kokanović je došao da podrži Miroslava Filipovića, zvanog "Fiki", koji je ranije javno izražavao radost, sreću i nadu da će najmanje 10 do 15 penzionera preminuti na jednom događaju. Da stvar bude još gora i jezivija, Kokanović je ovog monstruma bez trunke blama nazvao svojim "istomišljenikom" i "saborcem".

Predsednica Skupštine podsetila je javnost da ovo nije izolovan incident, već zvanična matrica i "vrednost" koju ovaj blokaderski pokret promoviše:

- Posle Jasmine Paunović, još jedna zvezda na blokaderskom nebu je zasijala i pokazala nam svu lepotu njihovih vrednosti - bili su za to da se penzionerima ukine pravo glasa, a danas im žele smrt! - poručila je Brnabić i postavila pitanje od kog se poštenim građanima ledi krv u žilama:

"Samo zamislite kakav bi život u Srbiji bio da je ovakvi vode..."

- Ljudi, mi moramo da radimo više, moramo da odbranimo Srbiju od ovoga! - zaključila je predsednica Narodne skupštine.

Ovim činom Kokanović i njegovi "saborci" još jednom su dokazali kakav pakao spremaju za najstarije sugrađane i sve one koji ne misle kao oni. Srbija je ponovo imala priliku da vidi pravo lice lažnih "boraca za pravdu" - lice mržnje, nasilja i priželjkivanja najgoreg sopstvenom narodu.

Zlatko Kokanović, jedan od lidera blokadera, po svemu sudeći među prvih 20 na tzv. “studentskoj" listi, danas je bio ispred suda da podrži Miroslava Filipovića, koji je javno izrazio radost, sreću i nadanje da će najmanje 10-15 penzionera preminuti na jednom događaju. Kokanović… pic.twitter.com/A1WwQ7FCfb — Ana Brnabic (@anabrnabic) 27. јул 2026.

- Kokanović je došao da podrži Miroslava Filipovića, zvanog "Fiki", koji je ranije javno izražavao radost, sreću i nadu da će najmanje 10 do 15 penzionera preminuti na jednom događaju. Da stvar bude još gora i jezivija, Kokanović je ovog monstruma bez trunke blama nazvao svojim "istomišljenikom" i "saborcem".

Predsednica Skupštine podsetila je javnost da ovo nije izolovan incident, već zvanična matrica i "vrednost" koju ovaj blokaderski pokret promoviše:

- Posle Jasmine Paunović, još jedna zvezda na blokaderskom nebu je zasijala i pokazala nam svu lepotu njihovih vrednosti - bili su za to da se penzionerima ukine pravo glasa, a danas im žele smrt! - poručila je Brnabić i postavila pitanje od kog se poštenim građanima ledi krv u žilama:

"Samo zamislite kakav bi život u Srbiji bio da je ovakvi vode..."

- Ljudi, mi moramo da radimo više, moramo da odbranimo Srbiju od ovoga! - zaključila je predsednica Narodne skupštine.

Ovim činom Kokanović i njegovi "saborci" još jednom su dokazali kakav pakao spremaju za najstarije sugrađane i sve one koji ne misle kao oni. Srbija je ponovo imala priliku da vidi pravo lice lažnih "boraca za pravdu" - lice mržnje, nasilja i priželjkivanja najgoreg sopstvenom narodu.

Autor: A.A.