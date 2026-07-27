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Dramatično upozorenje Ane Brnabić: Zamislite da ovakvi vode Srbiju, moramo je odbraniti! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TANJUG/ANA PAUNKOVIĆ ||

Predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić oglasila se na mreži Iks i ogolila jezivu i bolesnu politiku blokadera, komentarišući skandalozan potez Zlatka Kokanovića.

Brnabić je upozorila građane na skandalozan potez Zlatka Kokanovića, jednog od kolovođa blokada koji se gura u prvi plan takozvane "studentske" liste, a koji je danas otišao ispred suda da pruži podršku čoveku koji je javno priželjkivao smrt srpskih penzionera.

- Kokanović je došao da podrži Miroslava Filipovića, zvanog "Fiki", koji je ranije javno izražavao radost, sreću i nadu da će najmanje 10 do 15 penzionera preminuti na jednom događaju. Da stvar bude još gora i jezivija, Kokanović je ovog monstruma bez trunke blama nazvao svojim "istomišljenikom" i "saborcem".

Predsednica Skupštine podsetila je javnost da ovo nije izolovan incident, već zvanična matrica i "vrednost" koju ovaj blokaderski pokret promoviše:

- Posle Jasmine Paunović, još jedna zvezda na blokaderskom nebu je zasijala i pokazala nam svu lepotu njihovih vrednosti - bili su za to da se penzionerima ukine pravo glasa, a danas im žele smrt! - poručila je Brnabić i postavila pitanje od kog se poštenim građanima ledi krv u žilama:

"Samo zamislite kakav bi život u Srbiji bio da je ovakvi vode..."

- Ljudi, mi moramo da radimo više, moramo da odbranimo Srbiju od ovoga! - zaključila je predsednica Narodne skupštine.

Ovim činom Kokanović i njegovi "saborci" još jednom su dokazali kakav pakao spremaju za najstarije sugrađane i sve one koji ne misle kao oni. Srbija je ponovo imala priliku da vidi pravo lice lažnih "boraca za pravdu" - lice mržnje, nasilja i priželjkivanja najgoreg sopstvenom narodu.

- Kokanović je došao da podrži Miroslava Filipovića, zvanog "Fiki", koji je ranije javno izražavao radost, sreću i nadu da će najmanje 10 do 15 penzionera preminuti na jednom događaju. Da stvar bude još gora i jezivija, Kokanović je ovog monstruma bez trunke blama nazvao svojim "istomišljenikom" i "saborcem".

Predsednica Skupštine podsetila je javnost da ovo nije izolovan incident, već zvanična matrica i "vrednost" koju ovaj blokaderski pokret promoviše:

- Posle Jasmine Paunović, još jedna zvezda na blokaderskom nebu je zasijala i pokazala nam svu lepotu njihovih vrednosti - bili su za to da se penzionerima ukine pravo glasa, a danas im žele smrt! - poručila je Brnabić i postavila pitanje od kog se poštenim građanima ledi krv u žilama:

"Samo zamislite kakav bi život u Srbiji bio da je ovakvi vode..."

- Ljudi, mi moramo da radimo više, moramo da odbranimo Srbiju od ovoga! - zaključila je predsednica Narodne skupštine.

Ovim činom Kokanović i njegovi "saborci" još jednom su dokazali kakav pakao spremaju za najstarije sugrađane i sve one koji ne misle kao oni. Srbija je ponovo imala priliku da vidi pravo lice lažnih "boraca za pravdu" - lice mržnje, nasilja i priželjkivanja najgoreg sopstvenom narodu.

Autor: A.A.

#Ana Brnabić

#Srbija

#Upozorenje

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