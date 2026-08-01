'BILI SMO SVEDOCI UZNEMIRUJUĆEG DOGAĐAJA KOJI BRZOM REAKCIJOM POLICIJE NIJE PRERASTAO U TRAGEDIJU' Oglasili se iz Gradskog odbora SNS u Kragujevcu

Prava drama odvila se danas u srcu Kragujevca, na Trgu vojvode Radomira Putnika, kada je nedaleko od aktivista Srpske napredne stranke (SNS) i njihovih štandova, među kojima je bilo i mnogo dece, naoružan do zuba uhvaćen muškarac sa inicijalima P. V.

Povodom ovog događaja oglasio se GO SNS u Kragujevcu.

- Danas smo na Trgu vojvode Radomira Putnika bili svedoci izuzetno ozbiljnog i uznemirujućeg događaja koji je, zahvaljujući brzoj reakciji policijskih službenika, nije prerastao u tragediju - rečeno je u njihovom saopštenju.

Istaknuto je da u trenutku dok su na trgu bili postavljeni štandovi pristalica Srpske napredne stranke, iz pravca dela pešačke zone, gde su se nalazili štandovi "studentske" liste, došlo je mlađe muško lice koje se kretalo ka okupljenim građanima.

- Pravovremenom reakcijom policije ono je zaustavljeno pre nego što je došlo u neposredan kontakt sa prisutnima. Prema onome čemu smo neposredno svedočili, nakon pregleda lica i torbe koju je nosilo, pronađeni su sekira, veliki nož, pištolj, kao i drugi opasni predmeti - poručeno je iz SNS.

Dodali su da kao očevici ovog događaja, smatraju da je zabrinjavajuće što neko na javni skup dolazi sa ovakvom količinom oružja i opasnih predmeta.

- Bez obzira na političke stavove i različitosti, svaki oblik nasilja ili priprema za nasilje predstavlja pretnju bezbednosti svih građana i ne sme biti prihvatljiv. Očekujemo da nadležni organi u potpunosti rasvetle sve okolnosti ovog slučaja, utvrde motive i odgovornost lica, kao i da javnost bude blagovremeno obaveštena o rezultatima postupka. Samo dosledna primena zakona i nedvosmislena osuda svakog oblika politički motivisanog nasilja mogu doprineti očuvanju bezbednosti i sprečavanju sličnih događaja u budućnosti - zaključeno je iz GO SNS.

Autor: Iva Besarabić