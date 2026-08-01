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NOSIO SEKIRU, NOŽ, GASNI PIŠTOLJ... MUP se oglasio posle hapšenja naoružanog mladića (19) u centru Kragujevca

Izvor: Pink.rs, Foto: MUP Srbije ||

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kragujevcu odredili su zadržavanje do 24 časa V. P. (19) kod koga su danas u Kragujevcu, na Trgu vojvode Radomira Putnika, pronašli sekiru, nož sa sečivom dužine 11,5 centimetara, gasno-startni pištolj, kao i druge predmete pogodne za napad i nanošenje povreda.

Policija je V. P. pregledala oko 17.20 časova, u Kragujevcu, čije je ponašanje izazvalo sumnju, zbog čega su prema njemu, u skladu sa zakonom, primenili policijska ovlašćenja.

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Protiv njega će biti podneta prekršajna prijava zbog sumnje da je izvršio prekršaj iz Zakona o oružju i municiji, dok će pronađeni gasno-startni pištolj biti dostavljen na veštačenje radi utvrđivanja njegove funkcionalnosti i eventualnog postojanja elemenata drugog kažnjivog dela.

O događaju je obavešteno nadležno javno tužilaštvo.

Autor: Iva Besarabić

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