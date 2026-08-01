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VJT: Svako isticanje u javnosti da je Vladimir Cvijan ubijen je zlonamerno

Izvor: Pink.rs, Foto: logo ||

Više javno tužilaštvo u Beogradu oglasilo se nakon istupa advokata Ivana Ninića u vezi smrti advokata i nekadašnjeg člana Srpske napredne stranke Vladimira Cvijana!

- Podsećamo javnost da je 18. februara 2022. godine advokat Ivan Ninić izvršio uvid u spise predmeta koji se tiču okolnosti pod kojima je preminuo advokat Cvijan koji je nađen utopljen u reci Dunav 5. januara 2018. godine. Isticanje u javnosti da je reč o ubistvu je neodgovorno i zlonamerno posebno uzimajući u obzir da se na taj način uznemiravaju članovi porodice preminulog. Istovremeno se javnost dovodi u zabludu što za posledicu ima veliki broj spekulacija i dezinformacija - navodi se u saopštenju.

VJT u Beogradu podseća da je istog dana nakon što je advokat Ninić izvršio uvid u spise predmeta o tome obavestilo javnost i da je godinu dana ranije obelodanilo uzrok njegove smrti.

- Takođe podsećamo da je odukcijom i toksikološkom analizom utvrđeno da je smrt advokata Cvijana nastupila utapanjem i da na telu pokojnog nisu pronađeni tragovi koji bi ukazivali na mehaničke povrede. Kako nije postojala bilo kakva indicija koja bi ukazivala na izvršenje nekog krivičnog dela predmet je arhiviran 2018. godine. VJT u Beogradu ponovo ističe da je u ovom, kao i u drugim predmetima, u svemu postupalo u skladu sa zakonom i zakonskim ovlašćenjima i najoštrije osuđuje svaki pokušaj manipulacije činjenicama - navodi se u saopštenju.

Autor: Iva Besarabić

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