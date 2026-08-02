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PRAVO LICE BLOKADERA! Nasilnik izbacio maloletnu decu na ulicu!

Izvor: Republika, Foto: Privatna arhiva ||

Ovakav sramotan i krajnje nedopustiv čin zaprepastio je stanovnike Kule.

Iako se javnosti predstavljaju kao borci za pravcu, blokaderi nas iz dana u dan neprijatno iznenađuju svojim postupcima.

Robert Šipoš, brat Rolanda Šipoša, vodećeg blokadera iz inicijative "Mladi Kula" izbacio je svoje dve maloletne ćerke na ulicu bez ikakvog osećaja odgovornosti.

Devojčice su doživele da ih rođeni otac bez milosti istera iz porodičnog doma.

Zbog celokupne situacije morale su da reaguju i nadležne institucije, koje su se uključile kako bi zaštitile interese maloletne dece.

Ovakav sramotan i krajnje nedopustiv čin zaprepastio je stanovnike Kule, koji ne kriju ogorčenje i sa nevericom komentarišu čitav slučaj.

Mnogi se s pravom pitaju kako blokaderi, koji očigledno nisu u stanju da reše ni najosnovnija porodična pitanja, uopšte mogu da očekuju poverenje građana i da pretenduju da sutra vode državu i donose odluke koje se tiču svih.

Autor: A.A.

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