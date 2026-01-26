POKRET SOCIJALISTA: Blokaderi i ustaša Picula gaze po srpskim žrtvama! Ovo je direktan napad na državu!

Pokret socijalista najoštrije je osudio sramno skrnavljenje spomenika u Beogradu, ističući da je ispisivanje nacističkih i ustaških simbola nedopustiv čin vandalizma koji predstavlja direktan udar na temelje Srbije.

Skrnavljenje antifašističke istorije

Iz Pokreta socijalista poručuju da ovi postupci nisu samo običan napad na javnu imovinu, već pokušaj urušavanja slobodarskih i državotvornih temelja naše zemlje.

"Ovakvi postupci su direktan napad na državu Srbiju, njene antifašističke i državotvorne temelje koje je naša zemlja kroz istoriju skupo branila. Skrnavljenje spomenika i veličanje ideologija koje su iza sebe ostavile masovne zločine i stradanja srpskog naroda pokazuje pravo lice blokadera", navodi se u saopštenju.

"Mentori iz EU na čelu sa Piculom"

U saopštenju se povlači direktna paralela između onih koji skrnave spomenike i njihovih političkih mentora, uz vrlo oštre kvalifikacije.

"Od blokadera ne može ništa drugo ni da se očekuje, kao što se nije moglo očekivati ništa pristojno ni od njihovih mentora iz EU na čelu sa ustašom Piculom. Srbija je bila i ostala na pravoj strani istorije i neće dozvoliti da njenu slobodarsku tradiciju gaze oni koji se klanjaju simbolima zla", poručili su u Pokretu socijalista.

Poziv na hitnu reakciju

Pokret socijalista upozorava da se relativizacija fašističkih zločina ne sme tolerisati jer to vodi ka opasnom urušavanju vrednosti društva. Pozvali su nadležne državne organe da hitno reaguju, identifikuju i najstrože sankcionišu odgovorne za ovaj vandalski čin.

Autor: Dalibor Stankov