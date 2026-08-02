Užas u Novoj Varoši: Blokader pretukao mladića jer podržava SNS - Odjekuju krici

Zastrašujući napad dogodio se danas u Novoj Varoši kada je jedan od najostrašćenijih blokadera u tom gradu, Uroš Marinković, fizički nasrnuo na mladića Ferida Kapidžića samo zato što podržava Srpsku naprednu stranku (SNS) i naneo mu povrede.

Informer je došao do stravičnog snimka ovog zverskog napada na kom se čuju krici žene: "Uroše, Uroše".

Ona je očigledno pokušavala da spreči razularenog blokadera Marinkovića da udara Kapidžića, ali je on uprkos tome nastavio da bije nesrećnog mladića.

Na osnovu snimka je najpre jasno da Ferid drži telefon i snima Uroša koji ga vređa i spominje da je on sa naprednjacima koje istovremeno naziva "gamadima". Posebno ga je napao jer ide na skupove Srpske napredne stranke. U jednom trenutku je samo nasrnuo na Ferida i počeo da ga udara, a potom ga bacio na zemlju.

Prema rečima svedoka ovog nemilog događaja, Feridu su konstatovane povrede.

Autor: Iva Besarabić