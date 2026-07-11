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UŽAS U BEOGRADU: Oko 20 mladića šaralo zgradu, pa brutalno pretuklo čoveka koji ih je molio da prestanu

Izvor: Novosti, Foto: Pink.rs ||

Brutalan napad dogodio se jutros oko 9 časova u samom centru Beograda, u kom je jedna osoba zadobila povrede.

Prema prvim nezvaničnim informacijama, napad se dogodio kada je muškarac, koji je predsednik jednog udruženja, pokušao da spreči grupu mladića da ispisuje grafite po objektu u kom se nalazio.

On je primetio grupu od oko 20 mladića koji su sprejevima ispisivali grafite po zgradi i odlučio je da izađe i upozori ih da prestanu sa uništavanjem imovine, međutim, umesto da se udalje, trojica mladića su mu prišla i fizički ga napala.

Napadači su ga, više puta udarili u predelu glave, nakon čega su pobegli sa mesta incidenta zajedno sa ostatkom grupe. Povređeni muškarac zadobio je povrede glave, a o slučaju su obavešteni policija i hitna pomoć.

Za sada nije poznato da li su napadači identifikovani, niti pod kojim okolnostima je došlo do sukoba, ali se očekuje da će policija pregledati snimke nadzornih kamera iz centra grada kako bi utvrdila identitet osumnjičenih i rasvetlila sve okolnosti ovog incidenta.

Istraga je u toku, a nadležni rade na pronalasku osoba koje su učestvovale u napadu.

Autor: A.A.

#Beograd

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