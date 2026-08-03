CRNA GORA NAS JE ČETIRI PUTA OPTUŽILA ZA GENOCID! Vučić: Litije su krenule kada su neki hteli da prave Pravoslavnu crkvu samo da izbrišu ono 'srpska

Velika je razlika između onih koji vode ujedinjenu politiku u odnosu na one koji hoće da razbijaju integralističko jezgro srpskog naroda, poručio je Vučić tokom obilaska

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić nastavlja posetu Republici Srpskoj i srpskim povratničkim opštinama u Federaciji BiH, a prema planu, predsednik danas obilazi Srbe na Kupreškoj visoravni, Јanju i Bugojnu.

- Došlo je do toga da se ljudi izjašnjavaju kao pravoslavci, ali nacionalno nisu Srbi. I mi moramo Republici Srpskoj da budemo zahvalni. Na teritoriji BiH je manje Srba nego u Crnoj Gori, a Crna Gora nas je četiri puta optužila za genocid, priznali su tzv. Kosovo, a Republika Srpska to nikada nije dala. Velika je razlika između onih koji vode ujedinjenu politiku u odnosu na one koji hoće da razbijaju integralističko jezgro srpskog naroda. Ne zaboravite da su litije krenule u Crnoj Gori kada su neki hteli da prave Pravoslavnu crkvu u Crnoj Gori, samo da izbrišu ono srpska. I verujte mi da takve ideje i dalje postoje - rekao je on tokom posete Janjskim otocima.

Razgovori i razumevanje, kao i međusobno poštovanje, kako navodi predsednik, su najvažniji.

- Rekao sam im - mi ćemo biti uz vas, šta god odlučili. RS je mnogo za nas uradila. Srpski narod je odavde uradio mnogo u ključnim pitanjima. Uvek je bio uz Srbiju, ne samo u kafani. Što ja znam tih junaka to ne mogu da vam objasnim. RS je bila uz nas na svakom mestu u svetu - rekao je Vučić.

- Mi moramo sebe da izlečimo i od tog pravdanja. Mi nikoga ne vređamo, želimo svima lepo - naveo je Vučić.

Rekao je da će u Čipuljiću u roditeljskoj kući večeras da dočeka komšije, među kojima su i Bošnjaci.

Autor: D.B.