Mrdić: Kako se to u Londonu posle nesreće u kojoj je stradala 71 osoba nije dogodila obojena revolucija? Nije imao ko da plati 1.3 miijardi evra kao što su plaćali u Srbiji!

Danas kada znamo da su nevladine organizacije u Srbiji dobile preko 1,3 milijarde evra za rušenje vlasti i sprovođenje obojene revolucije hajde da se podsetimo na katastrofalan požar u Grenfell Towerumu koji se dogodio 14. juna 2017. godine u Londonu o čemu je kod nas prvi put javno govorio uvaženi profesor Čedomir Antić, ističe Predsednik Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Skupštine Srbije i narodni poslanik SNS dr Uglješa Mrdić.

- U ovoj nesreći zvanično je poginula 71 osoba a vatra se brzo širila zahvaljujući zapaljivoj oblogi (kladingu) koja je postavljena tokom renoviranja kule koje je se dogodilo neposredno pre nesreće. Zgradu su renovirale lokalne vlasti u Londonu jer je u njihovom vlasništvu. Stanari zgrade su tokom renoviranja upozoravali na opasnost od požara, ali njihove molbe su ignorisane, a jeftiniji, nebezbedan materijal je izabran da bi se uštedelo na troškovima renoviranja - ističe Mrdić i dodaje:

- Danas DEVET godina kasnije optužnica nije podignuta jer policija i tužilaštvo žele da utvrde svaki detalj nesreće i da optuže oni koji su zaista krivi. Londonska Metropolitan Police ima tim od 180 ljudi koji radi na ovom slučaju. Tužilaštvo je saopštilo da im je potrebno vreme zbog ogromne količine dokaza (27.000 stranica) i 58 osumnjičenih i 19 kompanija koje su pod istragom.

- Britanska vlada je usvojila 58 izmena u propisima koje su posle nesreće predložili stručnjaci kako se ovakve nesreće izbegle. Pokrenute su istrage za zabranu rada sa državom za 7 kompanija, planira se jedinstveni regulator a premijer se zvanično izvinio u ime države - kaže on i dodaje:

- Niko nije organizovao demonstraciju na kojima je rušena država odnosno tražilo hapšenje premijera, kraljice ili gradonačelnika Londona!

- Niko nije rušio državu zbog nesreće!

- Fakulteti i škole nisu obustavaljale rad!

- Opozicija nije tražila vanredne izbore zbog nesreće!

- U Engleskoj ne postoji čovek iz senke “najveća politička nesreća u Vojvodini” Bojan Pajtić koji preti novosadskim sudijama, tužiocima da će ih, kako kaže, “razapeti na N1 i Novoj S i da neće smeti da izađu iz kuće” ako ne optuže za nesreću saradnike predsednika Vučića kako bi optužili njega lično!

- Niko nije platio engleskim nevladinim organizacijama 1.3 milijarde evra da iskoriste nesreću i sruše legalno izabranu vlast!

- Ko želi da sazna zašto se sve ovo u Srbiji dešava poslednje dve godine dovoljno je da uporedi nesreći u Londonu sa onim što se dogodilo kod nas - naveo je on.

Autor: A.A.