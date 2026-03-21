'JEDINI PROGRAM BLOKADERA JE NASILJE' Mrdić za Pink: Ubeđen sam u našu ubedljivu pobedu u svih 10 lokalnih samouprava na izborima 29. marta (VIDEO)

Predsednik Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Skupštine Srbije i narodni poslanik SNS dr Uglješa Mrdić govoreći o izjavi Predraga Voštinića kaže da su to sramne pretnje, koje se ne čuju prvi put.

Mrdić je rekao da, nažalost, nema adekvatne reakcije Tužilaštva.

- Jedan deo pravosuđa koji je otet se oglušuje, deo tužilaštva i sudstva ne reaguje. Nadamo se svi da će biti sasvim druga klima u tužilaštvu i sudstvu, da će oni da rade svoj posao, da će tužilaštvo da bude samostalno, sudstvo nezavisno u svom radu i da će kad su ovakve reakcije, vezane za pretnje smrću - Kako su rekli, ako ne pobede, krenuće da nas ubijaju i da upotrebe oružje, odmah treba tužilaštvo da reaguje i da takva pojava, ne mogu da kažem čovek, bude procesuiran - naveo je Mrdić za Novo jutro TV Pink.

Upitan o planu blokadera da naprave haos posle izbora Mrdić kaže da pristalice politike Aleksandra Vučića i simpatizere SNS-a ne može niko da zaplaši i preplaši.

- Mi ćemo kao glasači podržati najbolju moguću politiku, to je politika Aleksandra Vučića i ja sam ubeđen u našu ubedljivu pobedu u svih 10 lokalnih samouprava na izborima 29. marta - od severa i Kule, od zapada i Bajine Bašte, do istoka i Bora - istakao je Mrdić.

Istakao je da narod hoće mir, stabilnost, sigurnost, veće plate i penzije.

- Narod želi miran život, a ne njihovo ludilo - rekao je Mrdić.

Govoreći o pravljenju ''brigada'' koje najavljuju pojedini blokaderi Mrdić kaže da oni nemaju nikakav plan i program.

- Jedini njihov program je da prete, da najavljuju neka krvoprolića, da najavljuju nasilje, hoće haos, a mi imamo konkretan plan i program razvoja Srbije, što ćemo imati prilike i danas da vidimo da veličanstvenom mitingu u Areni - kazao je Mrdić.

Upitan da li može uskoro da se očekuje bolja situacija u pravosuđu, Mrdić je rekao da se nada da će biti bolja situacija i da je on pokrenuo stvari da pravosuđe bude efikasno, onako kao što su i preporuke Evropske unije i Venecijanske komisije.

Redovni lokalni izbori raspisani su za odbornike Skupštine grada Bora i skupštine opština Smederevska Palanka, Bajina Bašta, Kula, Lučani, Aranđelovac, Kladovo, Knjaževac i Majdanpek i za gradsku opštinu Sevojno i oni će se održati naredne nedelje, 29. marta.

